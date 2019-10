François-François a fait des recherches très précises sur le chamanisme pour l’émissions d’aujourd’hui

Salut les amis, salut Nagui ! Coucou Cécile ! Coucou Fabienne ! Comme tu le sais Nagui, je suis fou d’étymologie… l’origine des mots, la sémantique, c’est mon kif… Le mot « chamane » vient de « Saman » un mot de la langue toungouse parlée notamment en Yakoutie et en Mongolie, mot formé à partir de la racine « Sam » qui signifie : « S’agiter en remuant les membres postérieurs »

J’en déduis donc qu’à ma façon, quand je livre mon corps au feu de la dance sur le dance floor du Banana, entouré de la communauté des clubers, des gogo et pole dancers, moi aussi, je suis Chaman… entrant alors en communication avec l’esprit des François vivants ou presque disparus (je ne vous refais pas la liste, Claude François, Frédéric François, François Zardyetc)… Malheureusement mes pouvoirs magiques s’arrêtent là, sinon, j’aurais tout fait pour rendre moins laids, les membres de la Bande Originale…

Bref, Fabienne et Cécile, j’ai kiffé Un Monde plus grand… pas seulement, comme me l’a fait remarquer Leila enfin un film qui vante les bienfaits combinés de la Vodka et de la clope mais parce que outre la prestation formidable de Cécile de France et les grandes qualités cinématographiques de la réalisation ce film nous interroge sur les représentations du corps, du psychisme et de la maladie que nous nous faisons dans nos sociétés occidentales rationalistes, mécanistes et peu enclines à certaines approches considérées comme archaïques, alors qu’elles s’inscrivent dans l’harmonie d’une vision cosmique…

Wahou, ça c’est du commentaire subtil ! Une fois de plus j’ai fait fort ! Autre chose que les escrocs du Masque et La plume, dont Nagui me disait d’ailleurs ce matin « Franchement si j’avais les pouvoirs de l’homme chat, le Chaman, tu sais où je leur collerai la plume à Jérôme Boursin et toute sa bande. Je peux te dire qu’on les entendrait moins couiner »… Et oui, la connaissance approximative des collègues et l’ultra violence c’est aussi ça la Transe Inter… Bonne émission !