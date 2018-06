Le Père Albert explique à Laure Calamy et Eric Judor le quiproquo qui a eu lieu dans le bureau lors de la préparation de l'émission du jour...

J’espère, mon cher Nagui, que vous aurez l’honnêteté de vous souvenir de la conversation pour le moins tendue que vous avez eue avec Ji & Bi juste avant l’émission. Un dialogue dont je peux rapporter la teneur au mot près :

- Dis-moi, Ji&Bi, tu peux me dire qui qu’on reçoit aujourd’hui ?

- Oui, Maître, bien Maître ! Les deux comédiens principaux du film « Roulez jeunesse ».

- Les comédiens de « Roulez jeunesse », c’est impossible !

- Comment ça, impossible ?

- Impossible, parce qu’ils sont morts ! Le film « Roulez jeunesse », réalisé par Jacques Fansten en 1993 avait pour interprètes principaux Jean Carmet et Daniel Gélin, et tous les deux sont morts !

- Mais, ô mon Maître...

- Y’a pas de « mais » ok ! Ici, on invite souvent des comédiens ennuyeux à mourir, ou des comédiens qui mériteraient de crever mais des comédiens morts, ça, on n’en a encore jamais eu ! Remarque, c’est un nouveau concept...

- Maître, « Roulez jeunesse est le titre du nouveau film de Julien Guetta... Et nous recevons Eric Judor et Laure Calamy...

- Ah les escrocs ! Et encore, heureusement que ce sont eux qui viennent, parce que si j’avais eu affaire à Julien Guetta, je lui aurais dit à quel point je trouve ça honteux de piquer un titre qui ne lui appartient pas. Déjà qu’il a piqué son nom de famille à Bernard et son prénom à Courbet ! Quelle paresse intellectuelle ! Ça me donne envie de tout plaquer et de partir en Russie ! »

Voilà, cher Eric Judor, chère Laure Calamy, comment se prépare la Bande Originale. Pour ma part, l’histoire de ce garagiste qui se retrouve avec trois enfants, n’est pas sans analogies avec mon apostolat auprès des jeunes en recherche. A ce sujet, je signale qu’avec le Père Colateur, j’organise dans ma camionnette un stage « Prière et mécanique auto ». Au programme : purge du gicleur, lubrification du joint de culasse et rangement de la boîte à glands. Bonne émission !