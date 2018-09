Albert Algoud alias Jean-Jack Lang décrypte le film de Mathieu Sapin, "Le Poulain"...

Nagui : J’espère Jean-Jack Lang, que vous savez pourquoi Le Poulain va avoir du succès...

Jean-Jack Lang : Très cher Nagui, je dirai non sans humour - moi aussi je peux en faire - je dirai que parier sur le succès du Poulain, c’est miser sur le bon cheval ! Vous pouvez appuyer sur votre buzzer... Plus sérieusement, ce film admirablement interprété par Alexandra Lamy et Finnegan Oldfield, va cartonner. En effet, il explore avec autant de pertinence que de finesse, les arcanes d’une campagne présidentielle, arcanes tortueuses, ténébreuses, aventureuses, amoureuses, sulfureuses ( ah cette baignoire ! ) ambitieuses, magouilleuses, tripatouilleuses, pervertisseuses, crapuleuses, des tas de trucs en « euse » ( j’en ai d’autres en réserve...) adjectifs qui résument admirablement Le Poulain... A propos de ce film, tout à l’heure dans le bureau de la B.O, j’ai assisté à un quiproquo savoureux... Alors que Nagui, arrivé trois minutes avant l’émission, lançait à Ji & Bi, notre rédac-chef qui finissait de diluer le cocktail Valium Prozac/ Ritaline/ Stilnox/ Viagra/ Immodium/ Cocaïne/ Olanzapine ( de poulain ) qu’il s’envoie chaque matin pour tenir le coup...

Nagui : Qu’est-ce que c’est de quoi avec qui qu’on cause aujourd’hui ?

Ji & Bi : De Le Poulain, Maître...

Nagui : Mais bougre de bourricot de Coulommiers, Jean Le Poulain, O.K, énorme acteur, mais il est décédé depuis très longtemps !

Ji & Bi : Mais non, Le Poulain, c’est le film, pour lequel j’ai invité Alexandra Lamy et Finnegan Oldfield...

Nagui : Encore eux ! ? Mais ils connaissent par cœur toutes les questions que leur ai déjà posées !

Ji & Bi : C’est pas grave, Maître, car une fois de plus, vous aurez le génie de recycler vos vieilles questions cent fois posées pour en faire de nouvelles ! Par exemple, la dernière fois vous avez demandé à Alexandra Lamy, si après avoir été devant la caméra, elle n’éprouvait pas le désir de passer derrière... eh bien cette fois, demandez lui : « Alexandra, vous êtes passée devant et derrière la caméra, ça vous dirait de passer au dessus » ?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !