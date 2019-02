Jean-Philippe Manœuvre a vu "Le chant du loup" qui lui a fait penser à son cousin Philippe qui lui n'a pas l'oreille d'or pour l'oreille Rock !

Of course que ça va être a big success "Le chant du loup"… Y a tous les ingrédients pour ça : suspense, tension dramatique, acting… Putain qu’est-ce qu’ils sont bons, surtout Mathieu Kassovitz et François Civil (je sais, Nagui, je dirai la même chose à Omar Sy et Reda Kateb si c’étaient eux les invités…)

Si j’ai kiffé à mort Le chant du Loup, Nagui, c’est aussi parce que c’est un super film d’un super genre « the submarine movie », le film de sous marin ! Comme Crimson Tide, The Hunt for Red October (A la poursuite d’Octobre Rouge) ; (

K 19 )… Et aussi Yellow Submarine, des Beatles !

Putain, quand je repense à tous ces films, ça me met les poils !

Dans Le chant du loup, le truc de ouf, c’est que Chanteraide, alias François Civil (Civil qui joue un militaire ! Fuck the fucking joke…) Excuse me, je continue…

Chanteraide donc, il a « l’Oreille d’Or », capable de reconnaître n’importe quel son de moteur et de dire d’où il vient… Exactement comme mon cousin Philippe… Mais lui, c’est l’oreille Rock, qu’il a… OK, avec ses Ray Ban à verres fumés il a l’air complètement aveugle, mais il est pas sourd !

L’oreille absolue ! Capable de te préciser si un riff de guitare vient de la Fender Stratocaster Custom Color 1954 avec laquelle Janick Gers, le guitariste de Iron Maiden s’est s’électrocuté le 23 février 1982 dans les studios Battery pendant l’enregistrement cultissime de Number of the Beat !

Deux notes lui suffisent pour te dire si elles viennent de la Gibson Flying V Mahagony que Liam Gallagher cassa sur la tête de son frère Noël, le 28 août 2009 dans les coulisses de Rock en scène !

Ceci dit sans avoir l’oreille rock de Philippe, j’ai l’ouïe fine, Nagui…

Juste avant l’émission, j’ai entendu ce que vous avez glissé à l’oreille de Ji & Bi, dont les esgourdes étaient encore rougies par les baffes que vous leur aviez flanquées…

- Quoi, Le Chant du Loup c’est pas un documentaire animalier ?

- Mais non, ô mon Maître, c’est un film de sous-marin…

- Mais tu sais bien que je suis grave claustro. Déjà, dans ce studio avec ce hublot, flanqué de cette bande de nases, et de ce public de morts vivants, je respire mal. Alors avec en plus deux rescapés des profondeurs, je vais carrément étouffer… Annule !

Voilà cher Mathieu Kassovitz, cher François Civil, comment se prépare La Bande Originale : dans la négligence et le mépris des invités, la claustrophobie, et le saignement de tympans.

So long !