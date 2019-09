Malgré ce que l'on pourrait croire, le Père Albert n'a pas du tout été choqué par le contenu de la BD "Happy Sex"

Bonjour Nan-gui… Coucou ZEP ! Aujourd’hui, à sa demande je remplace mon ami François-François qui est en garde à vue pour viol… je vous rassure tout de suite, pour viol de sépulture… il s’est rendu au cimetière canin d’Asnières pour déterrer Paquita, sa fidèle chienne afin de la faire empailler… il s’est fait prendre la pelle à la main, mon cousin…

Bref, c’est donc moi ce matin, qui suis chargé de révéler les vérités qui dérangent… Moi aussi, comme vous Nangui , j’ai lu Happy Sex avec une vive curiosité !

Comme vous le savez, le chaste célibat auquel je suis voué, me tient éloigné des tentations de la chair, et fidèle aux règlements de ma boite, je pensais avec innocence que c’est dans l’obscurité la plus totale, sous les draps, dans la sainte position du missionnaire, grâce à une ouverture ménagée dans leur chemise de nuit, à la hauteur de leurs parties honteuses, qu’un Papa et une ManMan (Un PAPA, Une MAN-MAN !) devaient s’accoupler… dans un but unique, la procréation d’un petit gnenfant.

Eh bien, rien de ça dans Happy Sex, où il n’est question que de sado, sodo, masturbateur, noces d’anus, threesome, bite service, sex toy, levrette, cougar, S.M, massage érotique, Gender Fluid, j’en passe et des plus torrides… Mais quitte à vous surprendre mon cher Nangui, tout cela ne m’a pas choqué… En effet, à la différence des boules de vice dessinées par Zep, les voies du Seigneur sont impénétrables, et comme l’a pensé Georges Bataille, évoquant Sainte Thérèse d’Avila en extase, le ravissement charnel est peut être une expérience mystique… va savoir…

Tout cela ne me choque pas. En revanche, cher ZEP, je tiens à dénoncer ta véritable intention ! C’est au verso de ton alboume, et non sur la couverture que figure la mention « Réservé aux adultes ». Et ça, ne me dis pas que c’est un oubli ! Car tu le sais pertinemment : un jeune en recherche de sensations, fan de Titeuf, voyant ton nom sur la couverture de Happy Sex, va immédiatement feuilleter l’ouvrage, et son innocence s’en trouvera précocement souillée ! Tu mériterais un exorcisme flash, mais je dois y aller, mon ami l’abbé Jacques Facial m’attends dans ma camionnette garée en double file… bonne Bande Originale !