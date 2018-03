Djean-Djack Lang est ravi d'intervenir en tant que cousin du directeur de l'Institut du Monde Arabe pour la venue d'Hafsia Herzi et Shaïn Boumedine, à l'affiche de "Mektoub my love" d'Abdellatif Kechiche.

Nagui Habibi, mon amour, en tant que cousin du directeur de l’IMA Institut du Monde Arabe (je parle bien entendu de Jack), je ne peux que me réjouir de la consonance des noms que vous venez de prononcer, en l’occurrence Hafsia Herzi et Shaïn Boumedine, puisque, Nagui Ya Doubbi, mon nounours, on peut être bien français sans pour autant s’appeler Dupont ou Albert Algoud. Et je ne vous cacherai pas, Nagui Haboube, mon lapin,que le deuxième volet de Mektoub mon amour devant s’appeler « Pray for Jack », un titre qui me va droit au cœur, et dans lequel je ne peux m’empêcher de voir comme un clin d’œil amical envers mon cousin ...

Je ne vous cacherai pas, disais-je, Nagui Tan -Mout Âlik, je meurs d’amour pour toi, que cette attention pleine d’obligeance, de complaisance, de confiance, de connivence, de prévenance, de bienveillance, d’élégance... plein de trucs en « ance », ce titre ne peut que m’inciter, Nagui Zouine Nioume, Nagui tu es beau, à avoir les yeux de Shéhérazade pour vos invités...

Une sympathie d’autant plus vive que les personnages de «Mektoub mon amour », tout comme moi, et comme mon cousin, ont au plus haut point le sens de la fête ! En voyant ces jeunes gens à la libido gorgée de soleil aller de dragues en corps à corps torrides sur la plage, et s’abandonnant dans les boites de nuit aux feux de la danse et des étreintes voluptueuses... en les voyant, j’ai repensé, Nagui Aténé Boussa, à toutes ces folles nuits passées au Banana Café, quand nos déhanchements sur le dance floor n’étaient que les préliminaires bacchanales plus enivrantes que le cocktail Tourtel Poppers dont nous nous saoulions jusqu’au bout de la nuit.

Ceci dit, pour être franc avec vos hôtes, Nagui Nebrik Bizef_,_je t’aime trop, je tiens à leur préciser que ce matin, hors de vous, vous avez fait irruption dans le bureau de la Bande Originale, vous ruant sur Ji & Bi, notre rédac’chef pour l’apostropher tout en lui tirant les cheveux et la barbe.