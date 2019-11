Ce matin, Le Maréchal Ganache nous commente "Le Livre de la jungle" raconté par Marlène Jobert

Désolé, Nangui, François François a été arrêté à marée basse sur la plage nudiste de Montalivet pour ramassage de cocaïne avec le nez… Alors c’est moi qui m’y colle.

Alors, bonjour Nangui, bonjour les amis et coucou Marlène !…

Vous savez Nangui combien je suis attaché à l’éducation des petits Gnenfants, et comme je suis toujours en quête de contes pour mes jeunes en recherche, à raconter dans ma camionnette, j’ai donc été totalement captivé par cette version du Livre de la Jungle merveilleusement interprété par vous Marlène Jobert et par Eva Green (comme dit le proverbe : telle Man-man, telle fi-fille !)

A ce propos, comme je faisais part de mon admiration à DanNiel Morin, celui-ci m’a lancé : « Le Livre je m’en cogne mais je peux te dire que la Jobert je l’emmènerai bien dans ma jungle »

Mais je reviens à moi : en écoutant le Cédais qui accompagne cet alboume… redevenu à mon tour un petit gnenfant, je me suis identifié à Mowgli… j’ai été très impressionné par Bagherra, la panthère noire ; j’ai été attendri et amusé par le débonnaire Ours Baloo; j’ai frémi de terreur en entendant rugir le cruel tigre Shere Khan ; j’ai frissonné en entendant Kaa le serpent aux sifflantes allitérations.

Je sais où ces sots sans cervelle se sont installés…

Bref, Marlène, outre la poésie et la force brute d’une nature sauvage, par-delà l’exotisme égarant de cette jungle moite, vous avez su, et je vous en suis reconnaissant, exalter avec autant d’art que de subtilité la portée morale de ce conte…

Ah par le saint Prépuce, ça c’est de l’exégèse aux petits oignons !

Comme me le susurrait Leila « Père Albert, vos commentaires, ça nous change tellement des conseils de lecture infantilisants de Denis Cheissoux dans son émission « L’as- tu lu, mon p’tit Loup ». Un loup qu’il n’a pas dû voir depuis un bon paquet de temps d’ailleurs… ». Et oui c’est dur, c’est sanglant… Mais c’est malheureusement aussi cela La Bande Originale.

Alors bon courage et bonne émission !