Jean Jack Lang cet amoureux de la nuit, de la teuf, de la night, se réjouit d'avance de cette Nuit de l’eau.

Très cher Nagui, cette Nuit de l’Eau va être un formidable succès dû tout d’abord à l’enthousiasme généreux et communicatif de Laury Thilleman (mes hommages Madame) et de Camille Lacourt (mes compliments, Monsieur)

Un succès dû aussi aux bienfaiteurs et bienfaitrices, donateurs et donatrices, souscripteurs et souscriptrices, collecteurs et collectrices... Grâce à ses organisateurs et organisatrices, initiateurs et initiatrices, des tas de gens en « teur » et en « trice » que vous avez cités…

Sans oublier les présentateurs et présentatrices, qui comme vous, ce matin, cher Nagui, chère Leïla (et là sachez que je ne cherche en rien à vous flagorner, d’ailleurs, vous le savez, le mouillage de compresse, ce n’est pas du tout mon genre) sans oublier disais-je les animateurs et animatrices qui comme vous, se font les incitateurs et incitatrices, résonateurs et résonatrices, auprès de nos auditeurs et auditrices, de cette magnifique Nuit de l’Eau.

Pour ma part, vous savez à quel point, tout comme mon cousin Jack, j’ai toujours eu un goût prononcé pour la fête et pour la nuit, pour la teuf et pour la night… c’est dire si chaque année, je kiffe La Nuit de l’Eau…

Vous pouvez donc compter sur moi, dès samedi soir, le torse moulé dans ma marinière Jean-Paul Gaultier et le reste dans mon slip de bain boxer string Smalto 100 % soie naturelle non payée, chaussé aussi de mes tongs Berlutti (pour décourager les verrues plantaires) et coiffé d’un bonnet griffé Zouzou coiffure (pour protéger ma teinture-balayage noir corbeau)… dès samedi soir, je ferai la tournée des piscines, et croyez-moi, comme je ne viendrai pas seul, mais flanqué de mes amis clubbeurs, teufeurs, nighteurs, et gogo danceurs du Banana, croyez- moi, ça va onduler du bassin au bord des bassins !

J’en profite pour passer une annonce qui devrait vous intéresser, comme le 23 mars est aussi le jour anniversaire de mon excellent ami Albert Algoud, dans les vestiaires de la piscine Molitor, j’organise pour lui un after-surprise intitulé « Poppers et Dos crawlé ».

Je tiens enfin à rassurer Daniel Morin, la nuit de l’eau ne veut pas dire qu’on ne boira pas de vin ! Bonne émission !