Jean-Jack Lang a lu avec attention le livre de Claire Chazal, et en profite pour dispenser quelques conseils pour garder une éternelle jeunesse à l'équipe de la Bande Originale.

Je vais vous étonner, mon cher Nagui, mais je vais vous remercier du fond du … cœur car j’ai le sentiment que vous avez invité Claire Chazal pour me faire plaisir... A la lecture de « Puisque tout passe », lecture qui vous a été faite à voix haute par votre stagiaire eunuque, vous avez sûrement senti des analogies entre ma vision du monde, et celle de Claire... Vision qui passe tout d’abord par un goût prononcé pour la culture et la danse, mais aussi par notre rhétorique personnelle... Ecoutez ça, Naguissimo mio :

« Je m’accrochais pour ne pas lâcher tout ce que j’aimais depuis si longtemps : décrypter l’actualité, la hiérarchiser, tenter d’en apprécier les temps forts, expliquer les faits bruts, et leur donner une perspective (...), écrire pour transmettre, convaincre, intriguer, faire réfléchir » Eh bien, ça n’est pas de moi, mais de Claire Chazal... p. 147

Et cette phrase... « Moi qui suis désorientée aujourd’hui, sans boussole professionnelle, et donc personnellement dévalorisée ou plutôt décentrée... » Cette phrase, ne la dirait-on pas prononcée par mon cousin Jack quand il réalisa qu’il ne serait plus appelé à un poste éminent digne de ses immenses talents et quand il se sentit déboussolé, exilé, blackboulé, des tas de trucs en lé...

Oui, tout passe, eh bien, pour retarder les effets redoutés de cette décrépitude irrévocable, je vais me permettre de donner quelques conseils anti-âge, non pas à vous, chère Claire Chazal qui pouvez vous en dispenser, mais à ceux de cette bande originale, qui en auraient besoin, à commencer par Nagui, qui en dépit de son indéniable physique de radio entend briller encore longtemps à la télé.

C’est simple, il vous suffira, cher Nagui, de vous rendre de ma part chez Zouzou Coiffure, où vous demanderez à Jean- Patou, mon coiffeur-paysagiste, la coupe dégradée rajeunissante avec balayage, mèches noir corbeau et pigmentation des racines au charbon de bois. De quoi vous faire paraître trente ans de moins, comme moi. Après, il sera toujours temps de vous regonfler les lèvres, remodeler les seins et rembourrer le fessier. Pour ça aussi, j’ai des adresses, je pense notamment à mon chirurgien Tony Kudenfer... Ne me remerciez pas et bonne émission à tous...