Ce matin, Djean-Djack Lang est ravi de recevoir Jean Teulé pour "Entrez dans la danse", qui a toujours été le leitmotiv de son existence !

« Entrez dans la danse » Caro Danielo, Leïla Carissima, voilà un titre qui envoie du bois ! Un titre engageant, excitant, épatant, percutant, emballant, sautillant, déhanchant, trémoussant, chaud bouillant, émoustillant...des tas de trucs en « yan », en « sant » et en « tant », mais surtout un titre qui pourrait admirablement résumer tout ce que mon cousin Djack et moi-même avons entrepris depuis notre plus jeune âge.

Déjà, quand nous étions enfants, à Mirecourt, où nous avons grandi, en échange de leurs bonbons des Vosges qu’ils nous donnaient à sucer, aux solides bûcherons aux bras musculeux, qui nous les offraient nous chantions... « Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, galochez qui vous voudrez »...

Plus tard, quand nous sommes arrivés aux responsabilités qui furent les nôtres, Djack, au Ministère de la Culture, et moi, à la direction artistique du Banana Café... « Entrez dans la danse » devint notre cri de ralliement, qui se transforma vite en « Entrez dans la dance » puis à l’occasion de la Techno Parade et de la Gay Pride en « Entrez dans la Transe ».

Un impératif que ne renierait pas, j’en suis sûr, ce cher Jean Teulé qui nous décrit des Strasbourgeois aux regards absents, comme possédés, égarés, agités du cul, coudes et genoux animés de mouvements spasmodiques, lancés dans la peste dansante, la terrible « tanzplö »...

Mais le plus étonnant, c’est que Jean Teulé ose des anachronismes d’une audace festive inouïe ! Ainsi, alors que l’action de cette Teuf monstrueuse se situe en 1518, des menuisiers clouent les planches d’un immense je cite « Dancefloor »... Page 63, il est question de l’accès, je cite à la « rave party », page 106, dans la cathédrale, je cite encore « C’est un flash mob », et page 107 tout se passe dans « cette ambiance night clubbing »...