Jean-Roger Navarro explique à Anaïs Demoustier et Grégoire Ludig, invités de la Bande Originale, la méthode à employer pour les interrogatoires, qu'il trouve "mollassons" dans le prochain fil de Quentin Dupieux : "Au Poste!".

Tu sais, Daniel, d’habitude, et je tiens ça de mon oncle, le grand Navarro (qui détient toujours le record du monde du plus vieux commissaire de police ayant jamais exercé). D’habitude, les questions, c’est moi qui les pose ! Alors justement, tu vas m’expliquer à moi ce que tout à l’heure, t’as dit à lui, à Ji & Bi, le gars qui vous sert de rédac’ chef ... Et là, mon Daniel, je vais te demander d’interpréter ton propre rôle, parce que je suis infoutu d’imiter ta voix de crevard alcoolique... Donc, au Ji & Bi, tu lui as dit :

-Ji & Bi, ah, je comprends mieux pourquoi Nagui ne peux pas te sentir ! Primo, tu pourrais attendre le déjeuner pour te taper des tartines de Coulommiers qui te donnent une haleine de poney mort. Deuxio, y’a un principe absolu à respecter dans la programmation de la Bande Originale : on essaye d’inviter des gens qu’on a jamais eu ! Alors Ludig passe encore, on l’a eu qu’une fois, mais Demoustier, j’ai l’impression qu’elle dort ici entre François Berléand et Zabou Breitman. C’est Benoit Poelvoorde qu’il fallait inviter !

- Oui, Daniel, tu as raison de me sermonner, mais je t’en supplie, ne dis rien à Nagui à son retour...

Qu’est-ce qu’il avait pas le trouillomètre à Zéro, le Ji & Bi ! On lui aurait mis une olive dans le croupion, trois litres d’huile, il aurait eu comme rien (première pression à froid). Heureusement Anaïs, et Grégoire, Madame Kaddour, elle a été aimable avec vous ! Et moi aussi j’ai aimé votre film, sauf les interrogatoires que je trouve un peu mollasson. Le réalisateur, monsieur Quentin Dupieux, ma parole d’honneur, il aurait dû me demander conseil à moi, et je lui aurais recommandé le bottin de Bab-El-Oued...

Daniel, je me rappelle pas si je vous ai déjà montré le Bottin de Bab-el-Oued que mon oncle il m’a légué à moi et qu’il se servait pour faire cracher leur merguez aux enfants de putain qu’il soupçonnait !

- Ça, c’est la tête au suspect ... Toc, toc, toc...

- Ça c’est le Bottin de Bab-El-Oued... Paf, Paf Paf

- Et ça, c’est le Bottin de Bab-El-Oued sur la tête du suspect !!!

Voilà, bonne émission et comme disait Tonton Roger, Tchao et que le Bon Dieu il vous l’allonge à tous !