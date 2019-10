François-François nous dit à quel point il kiffe le personnage Aurel Timescu dans "Les trois femmes du consul"

Ce matin c’est moi, François-François, je suis de retour, I am back comme on dit dans Terminator… !

Salut les amis, Bonjour Leila, ferme-la Daniel, et coucou Jean-Cricri ! C’est bon, oui, c’est bon de t’accueillir à nouveau dans la Bande Originale ! Et aussi de retrouver, ton héros, le consul adjoint, Aurel Timescu lancé dans une nouvelle aventure africo, mozambico, exotico, criminalo, polygamo, diplomatico policière…

Si je kiffe ce personnage, c’est que plus ça va, plus je me sens des points communs avec lui… Attention : je ne parle pas de son apparence physique car il n’est pas beau, il n’est pas gaulé comme toi, Jean-Cricri, d’ailleurs s’il était assis ici, Aurel ne déparerait pas de cette Bande qui n’a d’Original que l’extrême laideur de ses participants …

Mais en lisant les phrases qui suivent, tirée de ton roman, comment ne pas voir toutes les analogies entre Aurel et moi ?

P. 207 : « Il était passé à la variété pour des raisons alimentaires, mais au fond il était plutôt fait pour la musique classique… »

Ça aussi c’est vraiment moi ! Autrefois je faisais de la musique de chambre en soufflant fort dans des pipo et puis, pour faire bouillir la marmite, j’ai dû moi aussi passer à la Variété, celle des François… de François Feldman à Claude François, en passant par Frédéric François, François Zardy…

Ceci dit, comme ton héros, Jean-Cricri, j’ai ressenti au plus profond de moi qu’un homme et là je te cite… « qu’un homme c’est aussi un rythme ».

A ce propos, avant l’émission, comme je faisais remarquer à Leila que le rythme de tes phrases n’avaient rien à envier à celui des grands écrivains diplomates tels Paul Claudel ou Saint -John Perse… Leila a clamé et m’a calmé …

« Ruffin, son style, c’est comme les Ferrero Rocher des soirées de l’ambassadeur, c’est plutôt bourratif et je les digère vachement mal »

Alors ça c’est pas wiz du tout !! Jean-Cri je vous souhaite donc beaucoup de courage et malgré tout une bien belle émission !