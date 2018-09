Albert Algoud alias Jean-Jean Pierre Coffe analyse les raisons du succès annoncé du film de Bettina Oberli, "Le vent tourne"

Nagui : Jean-Jean Pierre Coffe, vous savez pourquoi Le vent tourne va être un succès ?

Jean-Jean Pierre Coffe : Mais enfin, nom de Dieu, Nagui, si mon cousin Jean-Pierre était encore de ce monde, il serait sur le cul, de vous entendre poser une question pareille ! Parce que, nom d’une pipe en bois, Mélanie Thierry, en jeune paysanne toute fraîche elle est absolument épatante ! et je peux vous dire qu’à l’écran, depuis la pub pour Belle des Champs...

Tu baguenaudes dans les pâturages

Belle des champs

Vous vous souvenez... Oui, depuis Belle des Champs, j’ai jamais vu une fermière aussi avenante que Mélanie... Et puis, Pierre Deladonchamps en pecno intégriste, il a un cul à se foutre en l’air.

Mais y’a pas que pour ça que ça va cartonner ! Depuis le départ de Nicolas Hulot, l’écologie est de retour ! Alors : une jolie fermière qui traie ses vaches, à l’ancienne, à la main, dans une bonne odeur de bouse sans OGM ; et puis un beau gars qui se fait installer une éolienne c’est dans l’air du temps, ça va plaire !

C’est dire si j’ai pas bien compris votre réaction, tout à l’heure, Nagui, quand je vous ai entendu hurler à Ji & Bi, notre rédac’ chef à la douce haleine de Coulommiers :

- Une histoire qui se passe chez les bouseux ? Mais comment tu peux-tu m’infliger une purge pareille ! Tu sais bien que je déteste la cambrousse, que je hais ces ploucs qui gavent leurs bestiaux avant de les égorger ! Ah, mon salopard, si j’étais pas végétarien, je t’arracherais bien les deux… oreilles pour les bouffer !

- Mais ô mon maître, toutes les fois, et je ne les compte plus, que Mélanie Thierry et Pierre Deladonchamps sont venus ici, vous les avez très bien reçus...

- C’est vrai, fais les entrer dans le studio

J-J-P Coffe : Voilà, Mélanie et Pierre, comment se prépare la Bande Originale... bon, comme on arrive en automne, je comptais vous donner la recette d’un dessert de saison que mon cousin adorait, la gelée de gland... mais je vous la donnerai la prochaine fois, bonne émission...