Jean-Jack Lang plonge dans un rêve dans lequel il croise Jean-Philippe Manœuvre pour une bonne raison : il veut qu'on lui arrange un plan pour être photographié par Jean-Marie Périer, invité de La Bande Originale.

- Chère Leïla, cher Daniel, le 26 avril étant le jour où l’on fête les Aldo, pour me détendre, hier soir, je me suis repassé les films que mon ami Aldo Maccione transcenda non seulement par son jeu subtil et sa faconde incomparable, mais aussi par sa démarche, qui fut au cinéma ce que le Moon Walk de Michael Jackson fut au Music Hall, ou ce que fut pour l’humanité le petit pas sur la Lune de Neil Armstrong, en fait un pas de géant...

- Vous n’exagérez pas un peu, Jean-Jack, quand vous faites ces comparaisons à la gloire d’Aldo Maccione...

- Mais enfin, je suis en train de démontrer que l’on peut magnifier les œuvres les plus plates en les enjolivant du lyrisme le plus ardent... un peu ce que vous faites régulièrement, avec brio, je le reconnais, chère Leïla, cher Daniel, dans la Bande Originale, en encensant en direct des films qu’hors antenne vous n’hésitez pas à qualifier de navets... Partant de la démarche ridicule d’Aldo Maccione, j’en suis venu à des considérations historiques, métaphysiques, astronomique, cosmiques, cosmogoniques... Des tas de trucs en nique !

- Un peu soporifiques aussi...

- Vous ne croyez pas si bien dire, cher Daniel, car effectivement quand je visionne des films comme « Plus moche que Frankenstein tu meurs », « Lâche - moi les jaretelles », « Tais-toi quand tu parles » ou « Te marre pas, c’est pour rire »... quand je visionne ces films, disais-je, je m’assoupis, et quand je m’assoupis, je m’endors, et quand je m’endors, je rêve… Dans mon rêve je tombais sur Jean - Philippe Manœuvre, le cousin du célèbre Rock Critic...

- Hey Jiji, faut que tu m’arranges un plan, aujourd’hui, dans la Bi - O, l’invité c’est Jean-Marie Périer, c’est dingue ! !

- Si Jean-Philippe m’avait lancé : « Périer, c’est fou », bien qu’adepte de la non-violence, je l’aurais giflé violemment pour avoir ressorti une blague dont les oreilles de Jean-Marie Périer ont dû être rebattues mille et mille fois par des ringards se croyant drôles... Mais déjà Jean-Philippe Manœuvre enchaînait...

...