Jean-Do Besnéhard, cousin de vous savez qui et orthophoniste des stars, a assisté à une scène au bureau de la Bande Originale qui n'était pas sans lui rappeler le rôle d'Isabelle Huppert dans le film "Madame Hyde".

Nagui : J’espère, mon cher Jean -Dominique Besnéhard, que vous savez pourquoi nous avons invité Serge Bozon et José Garcia...

Jean-Do Besnéhard : Si mon cousin, Dominique Besnéhard, n’était pas mort, je sais ce qu’il dirait : « Quel casting sensass pour cette Bande Originale du 25 mars ! Serge Bozon et José Garcia. c’est difficile à prononcer mais c’est la classe ». Ceci dit, mon cher Nagui, si juste avant l’émission, vos invités s’étaient cachés dans l’open space de la Bande Originale, ils auraient été sacrément surpris... Je re -situe les choses... Y’a cinq-six minutes, cher Nagui, vous arrivez, pour une fois relax, en sifflotant et vous lancez à Ji & bi, le gars de Coulommiers qui vous sert de rédac’ chef, et qui finissait de rédiger vos fiches :

Nagui : Tu peux me dire qui c’est qu’est invité pour « Madame Hyde » ?

Ji & Bi : Oui, chef, bien chef ! José Garcia et Serge Bozon !

Nagui : Mais triple abruti, ils sont bien gentils, mais moi, je voulais Isabelle Huppert...

Ji & Bi : Oui, chef- bien chef ! Mais Isabelle Huppert est déjà venue y a quinze jours... .

Nagui : Et alors ! La Huppert, elle, c’est une vraie star ! Elle vient quand elle veut ! En plus, j’avais pleins de questions à lui poser sur son personnage double face !

J Do Besnéhard : Et là comme Ji& Bi a osé insinuer : Ne serait-ce pas Chef-bien chef- parce que tout comme Isabelle Huppert dans ce film, vous avez un côté Gekil et un côté Hyde ?

J-Do Besnéhard : Question à laquelle Nagui a répondu par un uppercut d’un telle violence, que depuis le début de l’émission, à cause de ses dents cassées et de sa langue à demi sectionnée, Ji & bi est dans l’impossibilité de souffler ses questions dans l’oreillette... Sans jouer les médisants, je peux dire que Ji & Bi avait visé juste. Nagui, vos réactions , elles sont Schhhii ...Kzisjo... Schoziphrineque... Enfin elles sont celles d’un gus à double face : en émission souriant, sympa , super gentil, à l’écoute, « Faites du Bruit »... Mais une fois en coulisses, hou, là ! Changement total : Stressé ! Sévère ! Presque sadique et surtout Sarcastique. Bref, plus je vois comment ça se passe dans le cinéma et le show bizzz, plus je vois ces jalousies, ces hypocrisies, ces coups de Jarnac, et aussi ces mouillages de compresse ... eh bien, plus je suis soulagé d’être resté orthophoniste... Bonne émission