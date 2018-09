Pourquoi "Frères Ennemis" va être un succès ? La réponse d'Albert Algoud alias Jean-Roger Navarro.

Nagui : Jean-Roger Navarro, pour quelles raisons Frères ennemis, va être un succès ?

Jean-Roger : Pourquoi que Frères ennemis ça va avoir un succès que tu peux même pas t’imaginer, Nagui, c’est d’abord à cause évidemment que Reda Kateb, il est un comédien épatant. Et cette histoire de deux jeunes qui zétaient comme deux frères inséparables, mais que un jour, je te dis pas la baroufa qu’ils se sont fait à eux ! C’est un thrillaire formidable, encore plus noir que le caoua serré que mon oncle Roger il buvait pour rester bien nerveux dans les interrogatoires avec son Bottin de Bab El Oued... Alors, Nagui, ma parole d’honneur, je comprends pas pourquoi que vous avez dit à Ji & Bi, notre rédac-chef...

- Pour une fois que je vois le film de l’invité, je peux te dire que ce scénar est vraiment pas crédible, mais alors pas du tout...

- Mais pourquoi, ô grand Maitre de la cinéphilie policière ?

- Mais enfin bougre de macaque, une intrigue qui se passe aujourd’hui, où le flic intègre est reubeux, et où le voyou est un gaulois bien blanc, c’est invraisemblable !

Voilà cher Réda Kateb comment se prépare la Bande Originale et ça donne envie de chialer comme de la harissa tartinée sur le fondement.

Juste une remarque : Frères Ennemis ça me rappelle un des meilleurs épisodes de Navarro, Les Siamoises ennemies que ça s’appelait : Andrée et de Marcelle Touboul, deux sœurs siamoises, quand elles étaient jeunes, elles s’entendaient à merveille, comme Driss et Manuel dans votre film, M’sieur Kateb... Mais arrive la guerre d’Algérie... Andrée qui est pour l’Algérie Française, elle entre dans l’OAS, tandis que Marcelle, qui est pour l’indépendance, elle soutient le FLN...

