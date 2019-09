François, François a été embarqué par la série "Les Sauvages" et nous en livre son analyse...

Salut les amis, salut Nagui et coucou Rebecca et Sofiane,

« Les Sauvages » quel titre ! J’en frémis encore, mais tout d’abord, quand Ji & Bi, notre rédac’ chef mal rasé m’a dit : « François François, viens vendredi, on va parler de Sauvages » j’ai cru qu’il voulait déblatérer sur mes amis de la Bande Originale, dont les mœurs, il est vrai, ne sont guère civilisées…

Aujourd’hui, je ne ferai pas de révélations qui dérangent car « Les sauvages » s’en chargent puisque c’est une série qui dérange les préjugés…

Hier soir, j’ai regardé le premier épisode de la série, puis le deuxième... et comme j’ai été chopé, captivé, fasciné, envouté, j’ai regardé le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième… résultat : j’ai pas fermé l’œil de la nuit et… je vais vous raconter la fin !!!

C’est de votre faute, Rebecca : fallait pas réaliser avec brio un thriller doublé d’une saga familiale dont la constante tension et l’efficacité narrative se nourrissent et se tissent avec une diabolique habileté de thématiques sociétales et politiques complexes qui nous concernent toutes et tous, que nous le voulions ou non… Hum, ça c’est tapé, ça c’est pas de la fausse analyse à la Christine Masson Laurent Delmas ! D’ailleurs Nagui m’a dit que leur émission allait être enfin supprimée…

Mais bon si j’ai pas fermé l’œil de la night, c’est aussi à cause de toi Sofiane… dans Les Sauvages, il fait pas bon être ton frère ou ton cousin, j’espère que dans la vie, t’es pas aussi inquiétant, glaçant, toujours du côté obscur de la force… J’en dis pas plus, mais tu m’as fait flipper… T’es pas très wizzzz !!!!

Dans le premier épisode, y a une phrase que tu dis à ton frère qui a peur de se marier (pour des raisons d’ailleurs que je peux comprendre) « Tu vas te forcer au début, et l’amour il vient après… » C’est marrant, parce qu’évoquant la bande originale Daniel Morin m’a dit exactement le contraire… « Au début y avait de l’amour, et après je me suis forcé… »

Bonne émission quand même !