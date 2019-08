Et si « La vie Scolaire » était inspirée d’un des membre de la Bande Originale ? François, François a décidé de révélé le complot…

Ho, quel plaisir de vous retrouver très en forme… bronzé, musclé, affuté…

Mais il ne faut pas se fier aux apparences qui sont trompeuses… depuis le début de l’émission, je vous écoute, faire l’apologie de La Vie Scolaire, le film de Mehdi Idir de Grand Corps Malade… Salut Mehdi ! Salut Grand Corps ! Avec Zita Hanrot… Salut Zita !

Eh bien moi, désormais, je procèderai ici à des révélations qui dérangent…

Alors, libre à vous de penser que je suis une espèce de con…conspirationniste … une espèce de con… complotiste... mais je tiens à révéler les vraies raisons de l’émotion ressentie par tous les con… comparses de la Bande Originale...

Si je prends le cas de Morin qui pour une fois a vu le film de nos invités, ce n’est pas tant parce qu’il a kiffé l’énergie et le courage humaniste déployés par Samia, jeune CPE, incarnée par Zita Hanrot, dans sa lutte contre les déterminismes sociaux, jadis dénoncés par Pierre Bourdieu… que j’ai lu à fond… humm « Les Héritiers » !

Et donc Daniel, si tu t’es senti concerné c’est parce que dans cette Vie Scolaire bien des choses t’ont rappelé la tienne, de vie scolaire, quand à Outreaux, dans le Pas-de-Calais tu étais élève au collège Augusto Pinochet.

Notamment cette réplique du film lancée par le prof de maths à un élève de 3ème qui essaye le vanner : « Calme-toi un peu. Je te rappelle que t’as 19 ans ; que tu as redoublé plus de 7 fois, et que y a ton fils qu’est en sixième juste à côté… »

Et oui… Daniel, à croire que Mehdi et Grand Corps se sont inspiré de ta scolarité.

Si j’en avais eu le temps (mais l’heure tourne, et je vous sens nerveux Nagui) j’aurais procédé à d’autres révélations stupéfiantes, notamment sur la vraie fonction de la béquille de Grand Corps Malade, en fait une pipe à opium habilement dissimulée, avec foyer incorporé…

Mais je vous laisse, je suis déjà sur d’autres dossiers très con…très compromettants évidemment.