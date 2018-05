Jean-Dominique Besnehard rapporte à François Damiens comment s'est passé la préparation de l'émission dans le bureau...

Mon cher Nagui, c’est insensé ce que vous pouvez me donner le tournis ! J’en suis tout déboussolé... Je m’explique ... Vous venez d’encenser François Damiens comme rarement je vous ai entendu passer la brosse à cirage à un invité. Mais juste avant l’émission, ce n’était pas le cirage mais le savon - et quel savon ! - que vous avez passé à Ji & Bi, le rédac’ chef de la Bande originale, quand il vous a dit que François Damiens était programmé ce matin...

“-Quoi, encore François Damiens ! Tu ne connais pas d’autres belges ?!

- Mais, Maître...

- Tu n’oublies pas quelque chose quand tu t’adresses à moi ?...

- Heu... Ah oui... « Mais, ô mon bon maître »...

- Il manque encore quelque chose...

- Mais ô mon bon maître vénéré !...

- Ca va, je t’écoute...

- Je sais que François Damiens est belge, personne n’est parfait, mais, lui, il est drôle et même désopilant...

- OK il peut venir, mais démerde-toi pour me faire dans l’oreillette une traduction simultanée de ce qu’il me baragouinera. La dernière fois qu’il est venu, j’ai fait semblant de comprendre ce qu’il me disait dans son sabir, et ça m’a « épouisé » comme disent les belges... Surtout, fait venir Jean Dominique Besnéhard. En tant qu’orthophoniste des stars, il pourra peut-être m’aider à comprendre François Damiens...”

Voilà, cher François Damiens, comment se prépare la Bande Originale... Sachez que j’ai vachement apprécié votre prestation dans « Mon Ket »...Ce sang froid dans les impostures en caméra cachée! Je vous avoue que souvent je suis tenté de me faire passer pour mon cousin, Dominique, l’ex - agent des stars... on a le même physique, la même tessiture... eh bien à chaque fois, je renonce à cette supercherie parce que y’a des gens qui dise que je suis une imitation approximative, gênante et non hygiénique faite par Albert Algoud. Donc je compte sur vous pour me donner le secret de votre audace et de votre culot. Bonne émission.