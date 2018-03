Jean-Jean-Michel Apathie est heureux et fier de recevoir ce matin Yann Arthus-Bertrand dans La Bande Originale

Cher Nagui, bonjour... et merci de m’accueillir dans la Bande Originale, car il n’y a pas de raison que mon cousin Jean-Michel Apathie soit le seul journaliste à déblatérer ses commentaires et le seul à procéder à ses décryptages et interviews sans concession. Désormais, lui sur France Info, moi sur France Inter, la parité Apathie-Apathie se trouvera respectée.

A présent passons à Yann Arthus Bertrand... Certes ce célèbre photographe et réalisateur, très engagé dans la cause environnementale, est une personnalité extrêmement respectable, toujours est-il que la lecture de sa préface de l’ouvrage : « Ça chauffe pour la planète », chez Gallimard, m’a foutu un cafard noir, pour ne pas dire un bourdon irrémédiable. En effet Yann Arthus-Bertrand lance un cri terriblement alarmant... je cite :

« Si ça continue, on va tous crever ! » Et je ne suis pas le seul dans la Bande Originale à avoir été contrarié, ébranlé, remué par cette exclamation ! Ce matin, vous-même, cher Nagui, en entrant dans le bureau, vous vous êtes précipité sur Ji&Bi, votre Rédac’ chef barbu, en criant :

- Mais bougre d’abruti, tu oublies qu’on est une émission de divertissement ! Qu’est-ce qui t’a pris de faire venir Yann Arthus-Bertrand. Il va foutre le moral à zéro à tous les auditeurs!...

- Mais Ô mon maître, Yann Arthus-Bertrand est aussi très positif ! Par exemple, il appelle à économiser l’énergie, à réduire le gaspillage en consommant des produits locaux...

- Eh bien, prends ça, c’est un produit local ! Une châtaigne maison, garantie sans OGM ! dit Nagui en balançant un bourre-pif à Ji&Bi. Et ça c’est des marrons, sans pesticides ! et si tu veux des pains bios, goûte-moi ceux-là, ajouta-t-il en boxant le malheureux rédac’ chef qui déjà gisait à terre recroquevillé en position fœtale...