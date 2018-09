Pourquoi le téléfilm "Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi" va être un succès ? La réponse d'Albert Algoud, alias Père Albert...

Nagui : Père Albert, vous savez pourquoi Jacqueline Sauvage c’était lui ou moi va être un succès ?

Père Albert : Mon cher Nan-Gui, à votre question, la facilité consisterait à répondre : Quoi qu’elle joue, quel que soit les personnage qu’elle incarne, qu’elle vienne à dialoguer avec des Bonobos ou Michelle Laroque, Murielle Robin (coucou Murielle) est toujours formidable ! Mais là, dans le rôle de Jacqueline Sauvage, elle est carrément bouleversante... Et je le confesse, en visionnant ce téléfilm avec mes jeunes en recherche ( car j’ai oublié de vous le dire, cette an-née, en plus des nouvelles fonctions dont je vous ai parlé mon véhicule fait aussi douche municipale, Barbecue pour grosse saucisse et ciné-mobile) en visionnant disais-je Jacqueline Sauvage, c’était lui ou moi avec mes jeunes, après leur avoir fait croire - pour les appâter qu’il s‘agissait d’un film de bâston sauvage genre MMA et Kick Boxing - car ils sont exigeants question violence... donc en visionnant ce film, j’ai chialé comme un enfant de chœur...

Alors je vous avoue, Nan-gui, ne pas avoir compris votre réaction, quand, juste avant l’émission, Ji & Bi vous a expliqué quel personnage Muriel Robin incarnait dans ce téléfilm, vous-vous êtes écrié :

- Mais qu’est-ce qui lui prend à la Robin de se complaire dans des rôles tragiques pas drôles du tout. Déjà en Marie Besnard, l’empoisonneuse, elle m’avait foutu le seum, et j’en ai fait des cauchemars, mais, là en femme tabassée par un salopard qu’elle finit par zigouiller, c’est too much ! Pour moi, y’a qu’une Muriel Robin, c’est celle qui me fait marrer !

- Mais ô grand maître du divertissement populaire de qualité elle n’est pas venu nous faire des sketches...

- Je m’en fous ! démerde-toi pendant l’émission, pour qu’elle nous fasse rigoler, sinon, je pourrais bien répéter avec toi la scène où Olivier Marchal finit par la balancer dans l’escalier...

