Jean-Jack Lang rapporte à Patrice Leconte, invité de la Bande Originale, la discussion qui a eu lieu dans le bureau juste avant l'émission, qui n'est pas la promotion d'un film qui vient de sortir.

Très cher Nagui, vous le savez, même s’il n’est pas du tout dans mes habitudes de vous flatter en vous mouillant la compresse, chaque fois que vous me faites l’amitié de m’inviter à cette table, afin de rehausser le niveau intellectuel de cette bande qui n’a d’originale que son inculture crasse, aux limites de l’analphabétisme... chaque fois, disais-je, je ne me lasse pas d’admirer votre sens de l’adaptation à l’invité, quel qu’il soit. Invité que vous savez mettre à l’aise avec autant d’empathie que de réparties, sans oublier la légendaire concision de vos questions ... A la lumière de ce que je viens de dire, vous comprendrez donc combien, ce matin, en arrivant, j’ai été stupéfait de découvrir un Nagui désolé, désemparé, dérouté, décontenancé, dépassé, déprimé, déstabilisé, déchiré, déglingué, décalqué, délabré, désespéré... bref un Nagui dévasté... des tas de trucs commençant par dé !

Les raisons de ce désarroi ? Vous les avez exposées vous-même, Nagui Habibi, quand, secoué de sanglots, vous avez lancé à Ji & Bi, notre rédac ‘chef...

« - Patrice Leconte ? Je sens que je n’y arriverai pas... Je n’y arriverai pas...

- Mais pourquoi, ô mon excellent Maitre ?

-Leconte n’a rien à promouvoir, tu entends ? Rien ! Wallou ! Que dalle ! Et moi, l’invité, s’il n’a pas de promo, je n’ai rien à lui dire !

- Mais vous n’aurez qu’à lancer Patrice Leconte sur Tandem, film qui présente des analogies avec le Jeu des Mille Francs dont nous fêtons les 60 ans !

-Tandem ?! Peut-être que dans ton bled, à Coulommiers, où les achats se font toujours en francs, Tandem, personne ne l’a encore vu... mais c’est un film qui a plus de 30 piges ! Moi, ce qu’il me faut c’est de la nouveauté ! De la modernitude ! Tu vois, là, sur mon front, y’a pas marqué « Nagui la brocante », Alors, le jeu des mille boules et Patrice Leconte, tu vas leur dire de retourner à l’Ehpad et tu me trouves un autre invité...

-Impossible, Maître, l’émission commence dans une minute... »

Heureusement, cher Nagui, je vous ai alors proposé de partager avec moi, mon sachet de Poppers et je n’ai donc même pas eu à vous souhaiter « Bonne émission » !