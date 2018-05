Le Maréchal Ganache a été touché par les demi-soeurs présentes dans le film réalisé par Saphia Azzeddine et François-Régis Jeanne. Cela lui rappelle une vieille époque...

Et moi j’espère que vous-même, mon cher Nagui, vous avez trouvé la raison pour laquelle vous les avez fait venir. Dieu sait si, d’habitude, la préparation de cette émission tient plus de l’improvisation à l’emporte-pièce que d’une programmation à long terme ! Mais là, tout à l’heure, dans votre bureau jamais je n’avais encore assisté à une telle imprévoyance, pour ne pas dire à un tel bordel...

Mais, hurliez-vous à Ji & bi, notre rédac’ chef, tout en ponctuant vos phrases à grands coups de poing sur le casque de gardien Hockey sur Glace qu’il porte en permanence...

- Mais si ce film est réalisé par Saphia Azzeddine et François-Régis Jeanne, pourquoi tu ne les as pas invités tous les deux ? Et si c’est l’histoire de trois demi–sœurs incarnées par Sabrina Ouazani, Alice David et Charlotte Gabris, pourquoi tu n’as invité que Charlotte ? Pourquoi ?! Tu sais bien à quel point ces gens de cinéma, ces cabotins et cabotines hyper-narcissiques, sont susceptibles ! Tu voudrais me mettre très mal avec elles que tu t’y prendrais pas mieux !

- Maître, Maître, c’est juste pour une question de place autour de la table ! Alors j’ai tiré au sort...

- C’était pas la peine ! Fallait virer Albert, Daniel, Fred et Leïla. Heu, Non, pas Leïla ! Demi-Sœurs, je sens le truc féministe, et là Leila va me sauver la mise avec des questions sur la sororité, le rapport au père...

Voilà Mesdames comment se prépare la Bande Originale. Pour ma part, j’ai été très touché par ces demi-sœurs, comme je le fus jadis par d’autres demi-sœurs...

C’était en 43, à La Châtre où je rencontrai Edmonde, ma future épouse. Elle avait une sœur, Raymonde, qui lui était très attachée, et pour cause : elles étaient siamoises. Ce qui ex-rendait délicate toute intimité amoureuse. « Demi-sœurs siamoises » me direz-vous, «c’est impossible »… Mais je sens que se réveillent certaines douleurs qui m’empêchent de rester assis plus de 3 minutes, aussi vous raconterai-je une autre fois le terrible secret des demi-sœurs siamoises de La Châtre. Bonne émission !