Albert Algoud, alias Jean-Philippe Manoeuvre, prédit le succès de "A ma place, vous Ferrier quoi ?"

Nagui : Jean-Philippe Manœuvre, « A ma place vous Ferrier quoi », ça va être un succès…

Jean-Phi Manœuvre : Énorme succès, Nagui… O.K, je suis complètement d’accord avec la super analyse qu’avec tes mots à toi, tu viens de faire de ce show ! O.K , c’est vrai que Julie Ferrier incarne des créatures toutes plus frappées les unes que les autres ! O.K c’est vrai que dans un enchainement de tableaux imprévisibles, Julie et ses boys, en alliant la danse, la comédie, les clowneries et le mime, marient (en les renouvelant) l’esprit du cabaret, la magie du music-hall et l’ambiance du cirque… O.K, c’est vrai, on baigne dans le burlesque pur…

Seulement voilà, il manque un truc dans ton commentaire, Nagui… Yes, something is missing ! T’as oublié de dire que ce spectacle, c’est un fucking good « rock show » ! Yes, completly rock ! Julie, c’est une vraie bête de scène ! Putain, le rythme d’enfer qu’elle donne, l’énergie ! Celle d’une Tina Turner au JFK Stadium, quand elle chanta State of Shock avec Mick Jagger qu’avait du mal à la suivre à cause de son arthrite …

Des keums qui ont pas de mal à suivre Julie Ferrier, c’est ses quatre boys ! Putain, ils assurent… quand ils dansent, travestis, en robe de mariée ou en kilt avec Karine La Cagole en Rollers, j’ai cru revoir se trémousser les New York Dolls le 28 mai 1971 à la Factory, période Andy Wharol, avant que le batteur Billy Murcia meure étouffé en mangeant un fucking œuf dur… Ouais, comme le rapper Prodigy le 20 juin 2017…

Bref, pour Julie, ça va marcher à donf’, même si juste avant l’émission, Nagui, quand tu as demandé le titre du spectacle à Ji & Bi, notre rédac’ chef, et que celui-ci t’a dit

- A ma place vous feriez quoi….

Tu lui as répondu en lui tirant la barbe et les cheveux

- Arrête tes jeux de mots à la con et dis –moi pourquoi elle vient, la Ferrier…

Voilà, dear Julie, comment se prépare la B.O : dans le mépris des calembours, les sévices pileux et l’oubli du Rock & Roll. So long...

Bonne émission quand même