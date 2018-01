Jean-Jack Lang a beaucoup apprécié le film "Les Tuche 3", un épisode qui emmène cette sympathique famille à l'Élysée. Mais si Jeff Tuche est bien président de la République, il aurait au moins pu penser à prendre le cousin Jack comme ministre de la Culture.

Nagui : Savez-vous pourquoi nous avons invité Olivier Baroux et Jean-Paul Rouve ?

Jean-Jack Lang : Mais enfin ! Mon très cher Nagui, pourriez vous ne serait ce qu’une fois, travailler, préciser, affiner, développer (et plein de mots en er) votre question, afin de me demander, de me questionner, de m’interroger (Oui d’accord je la ferme) :

« Pourquoi, Jean-Jack, êtes-vous là aujourd’hui, avec ma bande de sous-fifres alors que nous invitons Olivier Baroux et Jean - Paul Rouve ? »

Et je vous aurais répondu, Naguinounet : « Parce que je kiffe les Tuche et tout particulièrement les Tuche 3 ! »

Et pourquoi kiffe-je les Tuche ? Nagiouchka ? Bien sûr, pour les raisons que vous venez d’énumérer.... Énumérer avec, il est vrai beaucoup plus de talent que de sincérité, puisque juste avant l’émission, Nagui, my darling, je vous ai entendu glisser à l’oreille de Ji & Bi, notre rédac-chef, tout en la mordant à pleines dents - l’oreille, pas Ji & Bi, même si « la Ji & Bi » est le surnom que lui donnent les amis de mon cousin Djack, les Go Go dancers du Banana Café où chaque soir, Ji & Bi, en livrant son corps à la Pole dance, vient chercher l’oubli des humiliations, frustrations, vexations, corrections, démolitions, molestations, strangulations, flagellations, fornications... enfin des tas de trucs en « tions » que vous lui faites subir chaque matin...Naguito, Naguitito...

Mais où en étais-je ?...

Ah, oui,... Puisque juste avant l’émission, disais-je, Naguichlein, je vous ai entendu sussurer...

« Quoi, encore les Tuche !? Mais nom d’une chamelle en rut, ras le bol des Tuche ! Les Tuche à Monaco... Les Tuche en Amériques... maintenant Les Tuche à l’Elysée... après ce sera les Tuches sur Mars, les Tuches contre Kim Jong-un ! »

Au fait pourquoi, kiffe-je les Tuche ? demandais-je... Parce qu’il s’agit entre autre d’une fable politique pleine d’enseignements pertinents, mais qui l’eussent été bien plus encore si Jeff Tuche ( que vous incarnez avec tant de talent, mon cher Jean -Paul Rouve, et que vous avez si admirablement dirigé, Olivier Baroux, tout ceci étant dit sans chercher à vous flatter ) si Jeff Tuche une fois élu président , avait pris pour ministre de l’inculture, mon cousin Jack...

Je parle au nom de celui-ci , car une fois de plus, de se savoir oublié, délaissé, refusé, négligé, blackboulé, Jack en est affligé, outragé, ravagé, saccagé, enragé, égorgé... bref, plein de trucs en g...

Alors, Jean - Paul et Olivier, quand vous réaliserez Les Tuche 4, pensez à Jack ! Merci.