Le Père Albert est ravi de recevoir Lambert Wilson, qui vient pour le film "Volontaire". Seul hic...c'est une femme !

Coucou, Nangui ! Coucou Lambert ! Je ne suis pas spécialiste de la chose militaire, néanmoins, en tant qu’ancien aumônier des Scouts Marins aux côtés du Père Verti, tout ce qui concerne les marins et la Marine, qu’elle soit à voile ou à vapeur, me passionne. C’est vous dire si j’ai apprécié ce film au titre si beau, si martial... « Volontaire ». A une époque où tant de jeunes ont perdu le goût de l’effort, de la franche camaraderie, de la marche au pas dans la gadoue, du patriotisme, de la musculation, du chat bite … Quelle histoire plus édifiante que celle de cette jeune personne qui décide envers et contre tout, de se lancer et de crapahuter sur la route exigeante du service et du sacrifice, et dont le choix aussi courageux qu’obstiné est un défi joyeux à un monde en proie au doute et aux tentations les plus bestiales ! Juste une petite réticence : je regrette que cette personne soit une ... Ah, j’ai du mal à le dire, soit une... femme. Et je confesse que j’ai été d’accord avec vous Nangui, quand avant l’émission, tout en prenant garde de ne pas être entendu par Leïla, vous m’avez chuchoté :

Faudra qu’on m’explique ce qu’une gonzesse vient foutre dans ce monde de mecs. Pour moi, une femme militaire c’est aussi incompréhensible que les joueuses de foot et de rugby féminins ! A part les corvées de chiottes et de patate, je ne vois pas comment les femmes bidasse peuvent prétendre à l’égalité ! Mais bon, Lambert Wilson est très sympa, et tout devrait super bien se passer, à moins qu’il veuille se mettre à chanter...

Voilà, cher Lambert Wilson, comment se prépare la Bande Originale... Je voudrais juste profiter des secondes qui me restent, Nangui, pour signaler que ce week-end j’organise sur le grand lac du Bois de Boulogne un stage « courses péniches contre pédalos ». Vous êtes tous les bienvenus, Bonne émission.