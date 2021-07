Chaque semaine, OLMA se connecte à la Station spatiale internationale pour prendre des nouvelles de Thomas Pesquet. Au menu de cette semaine, un repas de fête, une expérience scientifique sur le temps, l'ambiance excellente dans l'équipe à mi-parcours de la mission, un déménagement à venir dans l'ISS et l'absence d'information venue de la Terre.

Fête nationale

Thomas Pesquet : "Le 14 juillet, il y avait une obligation de mettre les petits plats dans les grands. On a fait un menu français, et on a mis le drapeau. On a dégusté des plats signés Thierry Marx, Alain Ducasse et la Servair. C'était un bon moment de partage. A cause de la Covid, on ne fait plus ça, mais là, on s'est servi une cuillère, et on s'est passé la poche en aluminium."

L'Experience Time

"Le temps s'écoule plus lentement à bord de l'ISS. Cela se joue à la marge, il s'agit de quelques millisecondes : peut-être deux ou trois sur une mission de six mois, mais on rentre un tout petit peu plus jeune que si on était resté sur Terre ! Cela s'explique par la vitesse à laquelle nous volons. Évidemment, on est très loin de la vitesse de la lumière.

Mais c'est la relativité d'Albert Einstein qui me dit que plus on se déplace rapidement, plus on courbe l'espace temps. Et ça fait que ça change aussi la manière dont le temps s'écoule.

C'est une première chose, mais qui est très marginale.

En revanche, la perception qu'ont les astronautes du temps, de la vie de tous les jours, est modifiée par le fait d'être en orbite dans l'espace. Cette absence de ressenti du poids, d'être en condition d'impesanteur. C'est ce que l'on mesure avec l'Expérience Time. Moi, je ne sais pas s'il passe plus vite ou plus lentement. Les chercheurs n'ont pas voulu me dire pour ne pas m'influencer. Pour mesurer cela, on essaye de reproduire beaucoup de durées différentes 2, 3, 7, 8, 28, 38 secondes... Une minute. Parfois en répétant, parfois en étant gêné par une espèce de décompte aléatoire. Et puis faire passer beaucoup de sujets comme ça, en les isolant complètement casques de réalité virtuelle et en flottant. Pour voir les résultats et la manière dont les astronautes décalent un peu leurs références."

La moitié de la mission

"Le moral est très, très bon. C'est vraiment une moitié de mission très remplie. On commence un tout petit peu à souffler. Il n'y a eu aucun conflit parce que les gens sont sélectionnés pour ça, parce que ce sont des gens superbes. Ils font vraiment attention aux autres et à ne pas déranger. Ce n'est pas de la politesse, c'est vraiment une attitude de joueur d'équipe et de gens qui se soucient des autres. Et ça, c'est important dans la carrière d'astronaute."

La suite est à écouter...

L'équipe

Ecriture, préparation : Sophie Bécherel

Réalisation : Thomas Dutter

Musique : Arno Alyvan

Sound-design : Hervé Bouley

Voix Olma : Emilie Blon-Metzinger

Graphisme : Julien Mougnon

