Jusqu'à la fin de sa mission, Thomas Pesquet racontera chaque semaine à Olma la vie à bord de l'ISS. Sophie Bescherelle, spécialiste scientifique à France Inter, nous aidera elle à mieux comprendre cette aventure.

Si vous suivez Thomas Pesquet sur les réseaux sociaux vous savez qu'il adore prendre des photos et nous les faire partager. Pour cette deuxième mission, le paysage est un peu différent.

Ma première mission, c'était une mission d'hiver, donc pendant les trois quarts de la mission c'était "fête de nuages. La c'est une mission d'été, pour la photo, c'est super. Pour les couleurs aussi, c'est très bien. On voit le jaune du colza sur ma photo de Seine-Maritime.

Vous découvrirez dans cette épisode qu'il n'est pas si facile de ranger ses affaires à bord de l'ISS, que Thomas Pesquet est un peu maniaque et que toute la nourriture embarquée à bord est répertoriée au moyen de codes barres. Mais que malgré tout ce contrôle, il est toujours possible de réserver quelques surprises aux astronautes à bord.

Que deviennent les déchets

Sophie Bécherel s'est penchée sur la question et nous explique comment les déchets sont évacués de la station vers la ZIOPS, la Zone Inhabitée de l'Océan Pacifique Sud.

L'équipe

Ecriture, préparation : Sophie Bécherel

Réalisation : Thomas Dutter

Musique : Arno Alyvan

Sound-design : Hervé Bouley

Voix Olma : Emilie Blon-Metzinger

Graphisme : Julien Mougnon

