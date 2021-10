Chaque semaine, Olma se connecte à la Station spatiale internationale pour prendre des nouvelles de Thomas Pesquet. Aujourd'hui, il est question des multiples tâches à effectuer au sein de la station. Sophie Bécherel nous explique l'organisation de la journée type.

Thomas Pesquet explique ce qui l'occupe en ce moment : "La grande activité des derniers jours a été de changer tout le réseau du "Lab", le cœur de la station spatiale.

Ça a l'air simple comme changer une box : un branchement USB ou électrique, une prise de téléphone et c'est fini ! Or, on a ouvert des racks et démonté des structures en métal pour accéder à des routeurs... Nous n'étions pas assez éclairés. On a ajouté presque 400 mètres de câbles. On a fait des centaines et des centaines de connexions. Le "lab" est devenu une véritable jungle de fils : une "frankenstation" comme disait mon collègue Mark. Maintenant, on a un réseau plus rapide et plus robuste, donc nous sommes contents.

J'étais dans la station lors de la précédent mise à jour. J'avais donc l'expérience de la première fois : "le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert.""

Sophie Becherel précise l'organisation : "Jouer aux cartes, lire une BD ou regarder un film, est possible dans l'ISS. Mais dans la réalité, l'emploi du temps des astronautes est extrêmement chargé. On dit que s'ils n'ont pas assez de travail, c'est mauvais pour leur moral. Les journées sont répétitives, et il faut vraiment que leurs esprits soient occupés.

La journée type est partagée en trois temps : les expériences scientifiques, les réparations de la Maison de l'espace, et le sport.

Le matin, le réveil sonne de bonne heure, vers 6 heures. L'astronaute a une heure pour sortir de son lit. Plutôt de son sac de couchage pour se laver, s'habiller, prendre son petit déjeuner. Et puis, il vérifie le programme de la journée. Ce programme est discuté lors d'une liaison audio vidéo avec le sol."

