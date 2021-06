Chaque semaine, OLMA se connecte à la Station spatiale internationale pour prendre des nouvelles de Thomas Pesquet. Avec elle, il y a Sophie Bécherel, journaliste scientifique à France Inter, c'est elle qui l'aide à mieux comprendre la folle aventure de l'astronaute français. Cette semaine, ménage, sortie et vocation.

La sortie dans l'espace

Thomas Pesquet : "C'était un peu extrême. Moi, j'en avais déjà fait deux, mais celle-là était un cran au dessus en terme de complexité et de risque. Il faut s'habituer à être suspendu par les pieds à quelque chose qui fait la taille de deux frigos au dessus du vide !

Au début, on vérifie dix fois que ses talons sont bien engagés dans le système qui maintient sur le bras robotique parce que ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de jeux mécaniques.

Le plus difficile est de déplacer cette masse d'une masse de 350 kilos.

Alors évidemment, elle ne pèse pas son poids, mais dès qu'on la lance dans un sens avec un tout petit mouvement, il est très difficile de l'arrêter. Il faut donc en permanence, la maintenir le plus fixe possible. Donc la sortie nécessite beaucoup d'efforts physiques. On a fini assez fatigués et on a ensuite un peu mal aux mains, un peu mal au dos, un peu mal partout.

Et puis on passe son temps à se battre contre le scaphandre qui est comme une armure de métal qui frotte un peu sur toutes les parties du corps. On a des petites brûlures, des petits bleus... Mais la nuit d'après a été assez réconfortante. On s'est mis au lit assez tôt ce soir là !"

