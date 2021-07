Chaque semaine, OLMA se connecte à la Station spatiale internationale pour prendre des nouvelles de Thomas Pesquet. Au menu de cette semaine on part à l'origine de l'envie de voyages de l'astronaute, on parle paysages depuis l'ISS, sortie de poubelles, Euro de football, coton spatial, et organisation du quotidien sur Terre !

Profiter du paysage ?

Thomas Pesquet : "Il n'est pas tellement possible de profiter des images de la Terre lors des sorties extravéhiculaires. On est très concentrés et on a beaucoup de travail à faire. Chaque minute compte, on prend des photos un peu à la sauvette quand on a rien d'autre à faire.

Par exemple, quand le bras robotique me déplace d'un endroit à un autre et que j'ai rien dans les mains...

Je ne suis pas là pour regarder le paysage, mais il arrive que parfois on prenne un peu de recul. Alors là, on regarde la Terre qui déroule sous nos pieds. Cela donne l'impression que c'est une immense boule qui roule.

Quand on déroulait les panneaux et qu'on était en position pour l'observer, c'était vraiment magique"

La suite est à écouter...

