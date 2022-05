La guerre en Ukraine a chassé le Covid, et elle a été elle-même chassée par l'élection présidentielle... Baptiste Beaulieu déplore la diminution des gestes barrière alors que l'épidémie est toujours là.

Le Covid est toujours là : protégeons-nous © / Images By Tang Ming Tung

Vous savez, que j’ai été particulièrement critique avec la gestion de la crise sanitaire par ce gouvernement, qui n’a clairement pas brillé ni par sa compétence ni par sa pédagogie ni par son honnêteté envers les Français : on se souvient encore du mensonge sur les masques, mais il me semblerait tout aussi injuste de mettre sur le dos du gouvernement ce qui est aussi imputable parfois à la seule indiscipline des gens.

Je ne compte plus le nombre de fois au cabinet médical où je demande aux gens de bien vouloir mettre un masque en salle d’attente, pour eux pour les autres, pour qu’ils ne tombent pas malades, ou qu’ils ne contaminent pas. Je fais la police, en fait. Y compris auprès de patients fragiles ou à risques.

C’est épuisant. Et le plus bizarre étant je crois, les gens qui, dans les espaces où le masque n’est plus obligatoire, continuent de le porter mais sous le nez. Pourquoi vous faites ça. Soit vous le portez bien, soit vous ne le portez pas.

Le Covid est toujours là. Il circule toujours. Concrètement, c’est un peu plus de 100 morts par jour en France

Et s’il ne fait aucun doute que la vaccination a été efficace, elle s’est heurtée à l’apparition des variants, et un refus de la politique vaccinale. On compte une augmentation énorme du nombre de cas et d’hospitalisations chez les jeunes, et plus de 1500 malades hospitalisés en réanimation pour COVID.

Plus de 3000 personnes sont mortes depuis début mars. Près de 21 000 depuis le début de l’année 2022. Dans une indifférence effrayante. Ces morts sont devenus des statistiques, et ne sont plus un événement.

Comme l’a écrit l’écrivain allemand Kurt Tucholsky « La mort d'un homme est une tragédie. La mort d'un million d'hommes est une statistique ».

Ce n’est pas parce que nous en avons marre, que le Covid n’existe plus, mais c’est parce qu’il ne fait plus la Une que notre appréciation du risque est modifiée.

En vérité, on sait combien nos croyances influent sur la perception des risques, et celles-ci sont directement contingentes de la médiatisation accordée ou pas à un risque. Notre cerveau trie les informations, et les plus disponibles, c’est à dire les plus médiatisées, seront considérées comme plus importantes.

La guerre en Ukraine a chassé le Covid, et elle a été elle-même chassée par l'élection présidentielle

Pourtant, à titre personnel, j’ai deux patients, au cabinet médical, la trentaine, aucun antécédent médical particulier, aucun facteur de risque, en bonne santé, sportifs, qui ont attrapé le Covid et qui depuis, ont perdu une bonne partie de leurs capacités respiratoires, ce qui a généré un handicap fonctionnel majeur dans leur vie quotidienne.

Ils sont essoufflés. Tout le temps. Au moindre effort. Ils toussent. Tout le temps. Avec les conséquences psychologiques qu’on peut imaginer.

Non, il ne s’agit pas d’une grippette.

Je n’ai jamais vu de patients de 30 ans, qui, au sortir d’une grippe, héritent de poumons comme ceux qu’on retrouve sur les images scanner des patients Covid.

Je sais que c’est éprouvant, qu’on veut toutes et tous passer à autre chose, mais si les médecins sont capables de garder un masque toute la journée, les patients devraient être capable de la garder une heure en salle d’attente. L’épidémie n’est pas terminée, et un cabinet médical n’est pas un lieu neutre : des personnes fragilisées y croisent d’autres personnes encore plus fragilisées. Protégeons-les, en y gardant le masque et les gestes barrières.