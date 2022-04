Il faut se méfier des stéréotypes ou des préjugés, et s’efforcer de penser contre soi-même, surtout en médecine, mais parfois, c’est la médecine qui vous conforte dans certaines images stéréotypées.

Avant d’être médecin, je pensais qu’on exagérait la lâcheté des hommes, vous savez, là, ceux qui mettent leur compagne enceinte et prennent la poudre d’escampette, préférant la fuite à une parentalité qu’ils ne veulent pas endosser. Et puis je suis devenu médecin généraliste, et je me suis aperçu que ce cliché de la mère célibataire qui élève seule un ou plusieurs enfants parce que le père s’est barré et qu’il a préféré la liberté à ses responsabilités, ben c’était peut-être pas un si gros cliché que ça, bien au contraire.

Mais comme je suis scientifique avant tout, et qu’on nous enseigne à ne pas tirer de loi générale d’une observation personnelle, j’ai voulu savoir ce qu’il en était des chiffres. Les chiffres en France, selon l’INSEE, sont les suivants :

Les familles monoparentales, c’est plus de 24% des familles, et elles sont constituées à 82% de femmes seules avec enfants.

Choisie ou subie, la monoparentalité reste un facteur majeur de précarisation, et l’une des premières causes de pauvreté en France où 1,3 million de personnes en famille monoparentale vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Sans surprise, ce sont les femmes célibataires qui sont les plus concernées

À situation égale, les mères célibataires sont plus pauvres que les pères célibataires, ces derniers étant beaucoup moins impactés économiquement. Ils sont moins au chômage, ils bénéficient d’emplois de cadres mieux protégés juridiquement, et ils sont beaucoup plus souvent propriétaires de leur logement.

Ces chiffres sont effrayants, encore plus quand on sait que les hommes ne sont pas les derniers à vouloir remettre en cause le droit aux femmes à disposer librement de leur corps, que ce soit avec la pilule ou l’interruption volontaire de grossesse, alors même qu’ils ne pâtiront pas directement d’une parentalité non désirée.

Les femmes sont fertiles quelques jours par mois seulement et durant une période de plus ou moins 30 ans à peu près. Les hommes, eux, sont fertiles de leur puberté à leur mort et à chaque rapport sexuel.

Le vrai problème de la contraception, ce n’est pas la fertilité féminine, c’est d’arriver à responsabiliser les hommes sur les conséquences pour eux d’une grossesse inopinée.

Dans les faits, c’est pourtant sur les épaules des femmes que repose la charge mentale de la contraception, et ce sont elles qui, bien souvent, courent après le versement des pensions alimentaires que trop d’hommes rechignent à payer.

Et si je m’énerve ce matin, c’est que j’en ai un petit peu marre en tant que médecin d’accueillir dans mon cabinet médical la détresse de ces femmes précarisées SI NOMBREUSES qui affrontent tout, toutes seules, avec une dignité et une abnégation qui forcent le respect.

En même temps : elles n’ont pas le choix. Ces femmes ne sont pas devenues veuves le jour de leur accouchement, hein. Le père de l’enfant n’est pas mort en couches. Il a juste décidé de ne pas assumer ce qu’on est deux à pouvoir provoquer quand on est dans un lit à profiter des bonnes choses de la vie.

Tout ça pour dire, peut-être que oui certains stéréotypes et certains préjugés se construisent à grands coups de réalité, et que je mets au défi n’importe quel homme de devenir médecin, de voir 25 à 30 patients par jour dont plus de la moitié de patientes, et de pas finir par se sentir violemment ébranlé par la prise de conscience suivante : dans notre société, les hommes jouissent d’une quantité de privilèges bien supérieurs à ceux dont jouissent les femmes, simplement parce qu’ils sont nés avec des testicules et un pénis.