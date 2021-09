Il y a 5 ans, quand je me suis installé comme jeune médecin généraliste, l’une des premières familles à m’accorder sa confiance était une famille de personnes sans-papiers, et qui avait migré en France pour aider leur fille.

Même si on est fatigués, voir le résultat de nos soins quelques années plus tard est la raison pour laquelle, on continue © Getty / FatCamera

Celle-ci avait sauté sur une mine anti-personnelle à l’âge de 6 ans, et si elle avait survécu à l’époque, elle avait dû être amputée de sa jambe.

C’était une petite fille très énergique et très sportive à l’époque du drame, et, quand je l’ai rencontrée, elle était alors une jeune adolescente très énergique et très sportive, mais qui avait dû sacrifier son activité favorite sur l’autel du handicap : elle ne pouvait plus courir.

Sa prothèse était une prothèse bas de gamme, qui lui occasionnait d’atroces douleurs au moignon, et l’empêchait de se mettre en appui

A l’époque, j’avais été touché par leur histoire, et je m’étais défoncé pour réunir autour d’elle une équipe pluridisciplinaire, avec un chirurgien génial qui accepte de reprendre son moignon au bloc opératoire, et un prothésiste formidablement impliqué prêt à tout pour améliorer la qualité de vie de cette jeune fille.

Et là, on touche du doigt ce qui fait l’étrangeté de la médecine générale : parfois, on se fait le relais entre le spécialiste et le patient, et parfois encore, à cause de la charge de travail des uns et des autres, et pour tout un tas d’autres raisons indépendantes de notre volonté, on sort de la boucle, et on reste sans nouvelle d’un patient qui nous avait pourtant beaucoup ému.

Eh bien cette jeune fille est revenue récemment au cabinet médical, avec six ans de plus, et un smartphone

Son français est impeccable, elle rentre au lycée et elle veut me remercier : je m’étais défoncé pour elle à l’époque, elle ne l’a pas oublié et ses parents - qui sont présents durant la consultation ce jour-là - non plus.

Elle soulève, tout sourire, le bas de pantalon de sa jambe droite et me montre l’extraordinaire lame de carbone qui lui sert désormais d’appui.

Je n’ai presque plus de douleur, Docteur !

Puis elle m’explique qu’elle a subi plusieurs opérations pour atténuer ses souffrances (alors je dois vous avouer que je n’ai pas bien compris - je ne suis pas chirurgien (j’ai des tas d’autres défauts) - mais son os en croissance continuait de pousser dans le replis de son moignon. Bref elle souffrait en permanence. Plus maintenant. Plus aujourd’hui).

Et là, vous savez ce qu’elle fait ?!? Elle me tape sur l’épaule, me dit "merci"

Puis elle sort son smartphone et, du sourire dans les yeux (on se contente de ça, avec ces fichus masques…) elle me tend une vidéo :

Regardez, Docteur !

C’est elle, au fond d’une rue. Son père la filme avec le téléphone. Le soleil se couche, et on la voit qui s’élance et qui court vers le téléphone, à toute vitesse, les bras levés.

Ça c’est pour vous. Cette vidéo c’est pour vous. Merci Docteur !!!

Eh bien… eh bien… que dire ? J’aime mon métier

Parfois j’ai envie de fermer le cabinet plus tôt avec une affiche où j’aurais écrit : "J’ai fermé plus tôt car : ras-le-bol de vos problèmes". Je ne le fais pas car : c’est trop honnête, et j’aurais des soucis avec le Conseil de l’Ordre.

Parfois, aussi, des gens nous rappellent pourquoi ça vaut le coup.

Voilà : merci les gens."