Des photographies inédites tirées de l’album personnel d’un jeune officier de marine montrent la violence de la domination coloniale. Une scène d’exécution est suivie à chaque étape. Elle montre comment la France a agi pour réduire les oppositions et assurer sa présence à Madagascar.

À Madagascar, un colon transporté par quatre porteurs indigènes, 1898 © AFP / Lux-in-Fine / Leemage

En la regardant à travers l’objectif d’un jeune occidental, on peut remettre en cause ce processus impérialiste, dans un des pays devenu parmi les plus pauvres de la planète.

