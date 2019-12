Henry Pitman est un anglais condamné pour rébellion en 1685 à l'exil et à l'esclavage dans les Caraïbes. C'est sans compter son extraordinaire joie de vivre, sa soif de justice et de liberté qui le conduisent à voler une chaloupe avec quelques compagnons d’infortune, prendre la mer pour une destination inconnue.

Une lithographie représentant Robinson Crusoé, datée de 1877 par Gustav Bartsch pour illustrer le célèbre roman de 1719 de Daniel Davoe © Getty / ZU_09

Son destin était de mourir d’épuisement dans les plantations de canne à sucre de la Barbade, une colonie anglaise où seule régnait la loi du plus fort.

Mais mieux vaut mourir libre que de survivre en esclave !

Échappant de peu à une tempête, la chaloupe échouera sur une île perdue écrasée par le soleil, Saltatudos, où ces Anglais dits civilisés, luttant contre le désespoir, apprendront à survivre dans la nature la plus sauvage, au milieu des oiseaux et des tortues de mer. Ils feront aussi la rencontre de l’Autre, un Indien providentiel, préfiguration du bon sauvage de Rousseau, mais surtout du Vendredi de Robinson Crusoé.

Car, sans nul doute, le récit de Pitman inspirera Daniel Defoe dans l’écriture quelques années plus tard de son célèbre roman d’aventures. Les deux hommes qui vivaient à Londres près de la cathédrale St Paul, se sont peut-être même rencontrés.

Notre invité est Baudouin Millet, maître de conférences en études anglophones à l'université Lumière Lyon 2. Il a dirigé la nouvelle édition de Robinson Crusoé dans la Pléiade chez Gallimard.

Fiction : « Les aventures de Henry Pitman, le premier Robinson Crusoé » de Christine Spianti

Avec

Henry Pitman : Antoine Joly

John Wicker : Julien Campani

Zeemba Gomes : Jade Herbulot

Robert Bishop : Christophe d'Esposti

Thomas Austin : Solal Perret-Forte

l’Indien Arawak : Clément Lagouarde

Jan Willems : Theo Comby-Lemaitre

Bruitage : Bertrand Amiel

Prise de son, montage et mixage : Manu Couturier et Etienne Colin

Assistante à la réalisation : Claire Chaineaux

Réalisation : Cédric Aussir

CD : Leonard Cohen « Happens to the heart »