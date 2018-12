Lady Franklin, à la recherche de l'expédition perdue

Cette émission relate toutes les recherches sur l'expédition Franklin disparue dès 1848, retrouvée partiellement en 2016, 170 ans plus tard ! L'auteure de la fiction, Christel Mouchard et Dominique Le Brun, écrivain spécialiste de l'Arctique, sont les invités de Stéphanie Duncan.

Jane Franklin (1792-1875), épouse de Sir John Franklin, explorateur britannique de l'Arctique © Getty / Universal History Archive

Cette élégante Anglaise avait frappé les esprits : immobile sur un rocher battu par les vents, le regard embué de larmes scrutant l’horizon, la lady avait tendu les bras vers le nord, implorant le retour de son bien-aimé. Quatre ans plus tôt, l’expédition polaire de Lord Franklin était partie vers l’Arctique, à la recherche d’un passage entre l’Atlantique et le Pacifique, le mythique passage du nord-ouest. Mais voilà quatre ans que Lady Franklin était sans nouvelle.

Voici pour l’image fleur bleue ; une image victorienne d’épouse éplorée, qui, entre parenthèses, n’était pas pour déplaire à l’intéressée : tout ce qui pouvait susciter la sympathie de donateurs était bon à prendre. En réalité, si Lady Franklin s’est rendue aux îles Shetland, ce n’est pas pour pleurer devant les flots, mais bien pour obtenir des informations des baleiniers de retour du grand Nord : sur leur route, n’avaient-ils pas croisé un des navires de l’expédition, l’Erebus ou le Terror ? Avaient-ils des nouvelles ?

Étonnante Lady Franklin qui, entre 1848 et 1875, va lancer pas moins de 40 campagnes et mobiliser plus de 2000 hommes, pour partir à la recherche de l’expédition perdue. C’est cette histoire que Stéphanie Duncan nous raconte dans cette émission des Fictions de France Inter.

Les invités

Nos invités sont Christel Mouchard, écrivain, auteure de romans et de biographies, de femmes aventurières notamment (Gertrud Bell, aux éditions Taillandier), auteure de la fiction de ce soir ; et Dominique Le Brun, écrivain, spécialiste de la mer et de l’aventure polaire, l’auteur notamment de Arctique, l’histoire secrète paru chez Omnibus.

La fiction

Lady Franklin à la recherche de l’expédition perdue, une fiction de Christel Mouchard, réalisée par Juliette Heymann.

Avec les voix de :

Lady Franklin : Valérie Vogt

Sir John Franklin : Daniel Kenigsberg

Sophie : Sarah Capony

Francis Crozier : Clément Bertrand

Leopold Mc Clintock : Yvon Martin

Peglar : Aurélien Labruyière

Ainsi que les voix additionnelles de :

Malo de la Tullaye , Benoît Lavoisier, Grégory Sauvion et Florian Goetz

Et l'équipe de réalisation :

Bruitages : Bertrand Amiel

Équipe technique : Julien Doumenc, Antoine Viossat

Assistante à la réalisation : Sophie Pierre

Réalisation : Juliette Heymann

En avant-première

Pour vous mettre l'eau à la bouche, vous pouvez écouter un extrait de cette fiction, ci-dessous.

Le comédien Clément Bertrand incarne la voix de Francis Crozier, le second de Sir John Franklin, alors qu'il décide de quitter le navire prisonnier des glaces, avec ce qui reste de l'équipage :

2 min Lady Franklin, à la recherche de l'expédition perdue Par Christel Mouchard

Voici également les premières images vidéo sous-marines de l'épave de l'un des navires de Sir John Franklin, découverte au sud de l’île Victoria au Nunavut par l'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada, en septembre 2014.

Deux ans plus tard, l’épave du second vaisseau a été retrouvée dans une baie située plus au nord encore.

La musique

The Gypsy Fairie Queen par Marianne Faithfull et Nick Cave

Pour communiquer