L'histoire du tournage du film "Le Dictateur" par Chaplin se décline ici sous forme de fiction historique écrite par Clara Saer et Zoé Gabillet. Une histoire, elle aussi, bouleversante, que vient commenter l'historien des idées, Michel Faucheux, également biographe du génial réalisateur et acteur.

Chaplin, réalisateur et acteur, pendant le tournage du Dictateur en 1940. © AFP / Collection cinéma / Photo 12

La scène, tournée en 1940, est mythique : Adenoïd Hynkel, le dictateur de la Tomanie, contemple, fasciné, le globe terrestre qui trône dans son bureau...

L’homme à la petite moustache et en grand uniforme, saisit d’une main le globe, qui n’est autre qu’un ballon, et entame avec son jouet une pantomime extatique, le jetant en l’air d’un coup de main, d’un coup de pied, d’un coup de fesses… « Ce monde est à moi, à moi, à moi ! »…

Une scène extraite du film Le Dictateur, réalisé par Charlie Chaplin, où le créateur de Charlot incarne à la fois le dictateur Hynkel et le petit barbier juif du ghetto qui, à la fin du film, se substituera au premier, pour délivrer au monde une leçon de démocratie et d’humanité.

La scène du ballon, et le film en général, sont d’autant plus saisissants quand on sait que Chaplin a débuté le scénario en 1938 juste après l’annexion de l’Autriche par Hitler, que le tournage a commencé quelques jours après l’invasion de la Pologne et qu’au moment où le public newyorkais applaudissait la première du film, le 15 octobre 1940, le dictateur nazi dominait presque toute l’Europe.

L'invité

Notre invité est Michel Faucheux, historien des idées, auteur de la biographie, Chaplin (Gallimard, Folio biographies)

La fiction

Le Dictateur, quand Charlie Chaplin défiait Hitler, de Clara Saer et Zoé Gabillet, une fiction réalisée par Juliette Heymann.

Avec les voix de :

Charlie Chaplin - Olivier Claverie

Sydney Chaplin - Éric Challier

Paulette Goddard -Delphine Cogniard

Dan - Ralph Rousseau

Winston Churchill - Jean-Gabriel Nordmann

Alexandre Korda - Antoine Doignon

Et les voix d’Antonin Chalon, Antoine Melchior et Didier Mérigou.

Ainsi que l'équipe de réalisation :

Bruitages : Bertrand Amiel

Prise de son, montage, mixage : Manuel Couturier et Manon Houssin

Assistante à la réalisation : Léa Racine

Réalisation : Juliette Heymann

La musique :

Danse hongroise n°5 en fa dièse mineur (Allegro) de Johannes Brahms (BOF Le Dictateur)

Chaplin dans « Le dictateur » © AFP / Charles Chaplin Productions Charles Chaplin Productions / Collection Christophe

Pour en savoir plus

Vous pouvez consulter la publication Sir Chaplin sur France Inter.

