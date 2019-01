Cette fiction de Marjorie Philibert relate l'enquête sur les meurtres commis sur nombre d'Amérindiens Osages en 1925, alors qu'ils étaient déplacés sur des terres recelant du pétrole. Pour commenter cette fiction, Stéphanie Duncan reçoit Marie-Claude Feltes-Strigler, spécialiste des études amérindiennes.

Croquis du chef des Indiens Osages par C.B.J. Ferret de Saint Menin © Getty / Corbis Historical

À la fin du XIXe siècle, le peuple des Osages aurait dû partager le sort des autres Amérindiens, décimés par trois siècles de défaites militaires, affamés par le massacre des bisons, privés de leurs terres, acculturés, infantilisés, parqués dans des réserves de misère, avec, pour avenir : opter pour l’American way of life, sinon (et encore mieux) mourir…

Les Osages furent donc relégués en Oklahoma. Mais, incroyable pied de nez du destin, les terres arides qu’on leur avait octroyées, qui devaient être leur tombeau, on découvre au tournant du siècle qu’elles recèlent un des plus gros gisements de pétrole des États-Unis.

Ces Indiens destinés à disparaître étaient soudain milliardaires ! Imaginez des Indiens dans des voitures de luxe, servis par des domestiques blancs…

C’est dans ce monde à l’envers que, dans les années 1920, une série de meurtres mystérieux terrorise la communauté Osage. Il faudra tout le talent de l’agent fédéral White pour résoudre l’affaire.

L'invitée

Notre invitée est Marie-Claude Feltes-Strigler, spécialiste des études amérindiennes, maître de conférences honoraire à l’université Paris III. Auteur du livre Les Indiens Osages, Enfants des Eaux du Milieu, publié aux éditions Nuage Rouge.

À lire également, La Note Américaine, enquête de David Grann, sortie cette année chez Globe. Notez à ce sujet que le réalisateur Martin Scorsese et son acteur fétiche, Leonardo DiCaprio, se retrouveront cet été 2019 sur le plateau du thriller Killers of the Flower Moon, sixième collaboration entre les deux hommes, un long-métrage qui est une adaptation du best-seller de David Grann.

La fiction

1925. Meurtres mystérieux chez les Indiens Osages, une fiction de Marjorie Philibert, réalisée par Cédric Aussir.

Avec les voix de :

Tom White : Thibault Lacroix

Edgar Hoover : Alexandre Ruby

William Hale : Alexis Rangheard

Mollie Burckhart : Estelle Meyer

Dick Gregg : Ivan Cori

La chamane : Dominique Frot

La domestique : Lisa Perrio

Et l'équipe technique

Bruitages : Bertrand Amiel

Prise de son, montage et mixage : Olivier Dupré et Victoria Aspert

Assistante à la réalisation : Justine Dibling

Réalisation : Cédric Aussir

La musique

American Dream de J.S Ondara

