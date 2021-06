Madeleine Pelletier, une féministe intégrale

Madeleine Pelletier, candidate aux élections législatives du 24 avril 1910 dans le 5ème arrondissement de Paris © Getty / M. Rol/ullstein bild

Il faut la voir, au congrès de la SFIO en 1906, monter à la tribune, habillée en homme (cheveux courts, costume pantalon, cravate), et haranguer les militants socialistes : « Oui la femme doit voter ! » s’exclame-t-elle. « Non, ce n’est pas vrai qu’elle soit sous l’emprise des curés ! ».

Quand on pense aux insultes que Simone Veil subira 70 ans plus tard en défendant sa loi sur l’avortement, on est impressionné par le talent et le courage de Madeleine Pelletier dans son combat féministe. Au début du 20ème siècle, tout est à faire, et comme rien ne l’arrête, elle veut tout : le droit de vote, mais aussi le service militaire, le droit à l’avortement et à la contraception, le refus du mariage et de la maternité, la liberté sexuelle.

Un siècle avant la théorie du genre, Madeleine Pelletier refuse l’idée que les femmes et les hommes soient assignés à des rôles. « La femme, dit-elle, doit devenir un individu avant d’être un sexe ». Très isolée à son époque, même parmi les féministes, Madeleine Pelletier paiera cher l’originalité et la radicalité de son engagement.

Notre invitée est Florence Dorrer-Sitoleux, documentariste. Auteure du documentaire "Sur les traces de Madeleine Pelletier"

Et les livres à lire :

La femme vierge, de Madeleine Pelletier aux éditions Indigo-Côté femmes

Journal d'une suffragiste, d'Hubertine Auclert qui vient de paraître chez Gallimard en Folio

Dictionnaire du féminisme, dirigé par Christine Bard (PUF).

