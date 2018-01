Cette fiction de Patric Nottret relate la genèse du célèbre roman, "Frankenstein ou le Prométhée moderne", écrit par Mary Shelley à l'âge de 18 ans dans des circonstances très particulières. Pour en parler, Alain Morvan, spécialiste de la littérature anglaise et du roman gothique, est l'invité de Stéphanie Duncan.

détail du portrait de Mary Shelley par Samuel John Stump (1831) © Getty / Hulton Fine Art Collection

C’est une histoire à faire peur que je vais vous raconter ce soir. Ou plus exactement l’histoire d’une jeune fille qui, une nuit d’orage et d’insomnie, se mit à écrire une histoire à faire peur. "Si peur" dit-elle "que le lecteur n’oserait pas regarder autour de lui, une histoire qui glacerait le sang et ferait battre plus vite le coeur".

Et vous, le sentez-vous, le fantôme qui se penche doucement sur votre épaule et n’attend qu’une chose : qu’on lui redonne l’étincelle de la vie ?

Cette jeune Anglaise de 18 ans, en apparence comme il faut, belle, diaphane et distinguée, mais en réalité totalement anticonformiste, s’appelle Mary Shelley. C’est elle qui, durant l’été 1816, entreprit l’écriture de ce qui allait devenir un chef-d’œuvre de la littérature fantastique : Frankenstein ou le Prométhée moderne. Un livre à faire peur oui ; mais aussi le premier roman de science-fiction, nourri des craintes et des espoirs de la science.

L’été 1816 s’annonçait pourtant joyeux comme un été doit l’être, pour Mary et sa bande d’amis anglais un peu déjantés, partis avec elle dans les Alpes : soleil, randonnées, bateau à voile sur le lac, mais… rien ne se passa comme prévu.

La fiction

Quand Mary Shelley créa Frankenstein de Patric Nottret, une réalisation de Christophe Hocké.

Avec les voix de :

Mary Shelley : Emmanuelle Destrumau

Claire Clairmont : Anne-Lise Heimburger

Georges Byron : Julian Eggerickx

Percy Shelley : Jean-Noël Lefevre

John Polidori : Olivier Martinaud

Viktor Rozenkrantz : Grégoire Monsaingeon

Et l'équipe de réalisation :

Bruitages : Élodie Fiat

Prise de son, montage et mixage : Valérie Lavallard et Manon Houssin

Assistant à la réalisation : Lélio Plotton

Réalisation : Christophe Hocké

Notre invité

Alain Morvan, professeur des universités, spécialiste de la littérature anglaise des XVIIe et XVIIIe siècles et du roman gothique.

Les livres

Frankenstein et autres romans gothiques, traduction et édition d'Alain Morvan avec la collaboration de Marc Porée (éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade)

Frankenstein ou Le Prométhée moderne de Mary Shelley, Traduction d’Alain Morvan (Gallimard collection Folio SF)

Mary Shelley et Frankenstein : itinéraires romanesques d’Alain Morvan (aux PUF)

Frankenstein, créé des ténèbres, collectif dirigé par Nicolas Ducimetière et David Spurr (coédition Gallimard / Fondation Martin Bodmer)

Que les étoiles contemplent mes larmes, journal d’affliction de Mary Shelley (éditions Finitude)

Mary Shelley, la jeune fille et le monstre, de Cathy Bernheim (éditions du Félin)

Pour en savoir plus :

Vous pouvez consulter la publication Révélations sur la naissance du monstre de Frankenstein sur le site de France Inter.

Pour communiquer :

Pour communiquer au sujet des émissions, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook de Autant en emporte l'Histoire.

Les émissions sont réécoutables et podcastables sur le site de France Inter.

La musique

Day I die par The National