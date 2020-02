1943, Joseph Kessel s'engage dans la France libre

Pour raconter cet épisode de la vie de Joseph Kessel, écoutons la fiction radiophonique de l'auteur, Thady Macnamara, dans une réalisation de Cédric Aussir. Pour la commenter, la productrice, Stéphanie Duncan, s'entretient avec l'écrivain, Olivier Weber, grand reporter et biographe de Joseph Kessel.

l'écrivain Joseph Kessel © AFP / Ralph Gatti

« La Résistance est peut-être la période de ma vie où j’ai appris le plus de choses. C’est là que j’ai vu le plus de dévouement, de courage, de fraternité » dira Joseph Kessel.

Pourtant, des aventures, des voyages, des risques, des combats aériens même, des amours et des amitiés exceptionnelles, Joseph Kessel, écrivain et journaliste, en avait déjà connues beaucoup avant la Seconde Guerre mondiale.

Mais pour ce juif russe, né par hasard en Argentine, immigré longtemps apatride, qui avait fait de la France sa patrie d’adoption et de littérature, le combat contre Hitler et pour la liberté sonna comme une évidence à l’heure des périls.

Résistance en France… Puis, échappant de peu à une arrestation, en janvier 1943, il réussit après un long périple à rejoindre l’Angleterre - ce que si peu d’intellectuels français ont fait.

Le souhait de Kessel : combattre dans les rangs de la France Libre du général de Gaulle.

Mais, entre interrogatoires des services de renseignements et longues beuveries dans les bars londoniens, le bouillant et angoissé Kessel devra attendre, attendre encore, avant de pouvoir partir au combat.

L’attente ne sera pas vaine : c’est dans ces heures d’incertitude que Joseph Kessel et son neveu, Maurice Druon, écriront LA chanson de la Résistance, Le Chant des Partisans, dont il dira :

Peut-être est-ce là tout ce qui restera de nous.

L'invité et les livres

Notre invité est Olivier Weber, écrivain et grand reporter, lauréat de nombreux prix dont le prix Albert Londres et le prix Joseph Kessel. Auteur du Dictionnaire Amoureux de Joseph Kessel paru chez Plon. et, en 2006, de la biographie Kessel, le nomade éternel (Arthaud 2006).

À signaler également la sortie en avril de deux volumes de romans de Joseph Kessel dans la Bibliothèque de la Pléiade, chez Gallimard.

Et le mook Sept qui prépare un numéro spécial sur Kessel avec notamment des textes inédits.

La fiction

1943. Joseph Kessel s’engage dans la France Libre, une fiction de Thady Macnamara, réalisée par Cédric Aussir.

Avec les voix de :

Joseph Kessel : Grégoire Monsaingeon

Anna Marly : Tatiana Spivakova

Germaine Sablon : Nathalie Lacroix

André Bernheim : Patrice Bornand

Maurice Druon : Hector Manuel

Le capitaine anglais : Kester Lovelace

Ainsi que l'équipe de réalisation :

Bruitages : Bertrand Amiel.

Prise de son, montage et mixage : Claude Niort et Mathieu Tourren

Assistante à la réalisation : Justine Dibling

Réalisation : Cédric Aussir

Pour patienter

En attendant dimanche 9 février, 21h, vous pouvez écouter un extrait de cette fiction, ce moment de janvier 1943, où Joseph Kessel vient de rejoindre la France Libre.

1 min 1943, Joseph Kessel s'engage dans la France libre Par Thady Macnamara et Cédric Aussir

Il est à Londres, au bar du Ritz, avec son ami et impresario, André Bernheim.

