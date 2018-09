La place des femmes dans la Grande Guerre est illustrée ici par un personnage fictif, dont le destin traverse l'état de guerre, les prémices du féminisme, l'engagement des pacifistes et la lutte pour le droit des femmes. Une fiction d’Emmanuel Suarez, commentée par l'historienne Annette Becker.

Le 15 mai 1917, les Parisiens n’en croient pas leurs yeux : une manifestation sur les Grands boulevards ! Du jamais vu depuis le début de la guerre. Mais le plus étonnant, c’est que les manifestants sont des manifestantes !

Des centaines d’ouvrières des maisons de couture qui se sont mises en grève, défilent bras dessus bras dessous, en chantant joyeusement :

On s’en fout, on aura la s’maine anglaise ! On s’en fout, on aura nos vingt sous !