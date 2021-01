Autour du chef-d’œuvre de Victor Hugo, "Hernani", pièce de théâtre à l’origine de l’une des plus célèbres batailles de l’histoire littéraire, voici la fiction de Jean-Baptiste Sabiani, réalisée par Baptiste Guiton. Pour la commenter, Stéphanie Duncan invite Florence Naugrette, historienne du théâtre de Hugo.

Première de "Hernani" de Victor Hugo à la Comédie-Française en 1830. Dessin de Paul-Albert Besnard (1849-1934) © AFP / Josse / Leemage

Paris, le 25 février 1830 au Palais-Royal. Le public des habitués de la Comédie-Française n’en croit pas ses yeux : qui sont donc ces énergumènes, ces jeunes chevelus qui ont envahi la salle Richelieu, ce haut-lieu du théâtre et du bon goût ? Et comment osent-ils ?

Ils se moquent d’eux, ils rient, parlent fort, chantent, boivent du vin et mangent du cervelas, quelle honte ! Mais quand enfin résonnent les trois coups, c’est avec ferveur que ces jeunes insolents voient le rideau rouge se lever sur la scène.

Ce soir, ils sont venus en masse pour soutenir leur héros, Victor Hugo, l’auteur d’Hernani, une pièce qui, dans la morosité de la France de 1830, doit, ni plus ni moins, révolutionner la littérature. La fameuse bataille d’Hernani.

Théophile Gautier, qui a alors à peine 19 ans, se souviendra toute sa vie de ce souffle de liberté :

Tout le monde était jeune alors ! Enthousiastes, pleins de foi et résolus à vaincre ou mourir dans la grande bataille littéraire qui allait se livrer !

On a du mal à imaginer qu’une pièce de théâtre ait pu soulever une telle passion. Pourtant, le combat que Victor Hugo et ses amis ont mené en 1830 n’a aujourd’hui pas pris une ride : donner au plus grand nombre le meilleur de l’art.

L'invitée

Notre invitée est Florence Naugrette, professeur de littérature à Sorbonne Université, membre de l'Institut Universitaire de France.

Florence Naugrette est l'auteur des livres :

Le Théâtre romantique, aux éditions du Seuil, collection Points Essais,

Le Théâtre de Victor Hugo, aux éditions Ides et Calendes.

"Par le rire et l’émotion, Victor Hugo continue de délivrer un savoir sur l’âme humaine et engage des questions fondamentales de philosophie politique".

La fiction

Victor Hugo et La bataille d’Hernani, une fiction radiophonique de Jean-Baptiste Sabiani, réalisée par Baptiste Guiton.

Avec les voix de :

Victor Hugo : Mathurin Voltz

Charles Brifaut : Olivier Balazuc

Adèle Hugo : Juliette Allain

Gérard de Nerval : Grégoire Isvarine

Melle Mars : Johanna Nizard

Firmin : Gabriel Dufay

Ainsi que l’équipe de réalisation :

Bruitages : Bertrand Lamiel

Prise de son, montage et mixage : Bernard Lagnel et Antoine Viossat.

Assistante à la réalisation : Alexandra Garcia-Vilà

Réalisation : Baptiste Guiton

L'extrait

Pour patienter avant la diffusion de cette émission, dimanche 10 janvier 2021 dès 21h, nous vous proposons un avant-goût de cette fiction écrite par Jean-Baptiste Sabiani, réalisée par Baptiste Guiton.

La réalisatrice de l’émission, Anne Weinfeld, a choisi ce moment de novembre 1829, cette joute verbale entre le dramaturge, Victor Hugo, dans la voix de Mathurin Voltz, et le censeur Charles Brifaut, incarné vocalement par Olivier Balazuc :

2 min Extrait de la fiction "Victor Hugo et la bataille d’Hernani" de Jean-Baptiste Sabiani Par Baptiste Guiton

