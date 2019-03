"Le Tartuffe ou l'Imposteur" est la pièce de Molière qui excita les plus vives controverses lors de sa création. Une fiction de Christine Spianti, commentée par Georges Forestier, auteur d'une biographie de Molière et éditeur de son œuvre dans La Pléiade.

En 1664, tout semble sourire à Molière : à 42 ans, il vient d’épouser la belle Armande Béjart. Ses pièces, Les Précieuses Ridicules, L’École des Maris, L’École des Femmes… sont toutes des succès. Et le soutien du jeune roi Louis XIV semble sans limite. Pourtant, lorsque le 12 mai, à Versailles, il donne sa nouvelle pièce, Tartuffe, la vie de Molière va basculer.

Tartuffe… L’histoire d’un hypocrite qui, au nom de Dieu, s’immisce dans une famille et prétend lui imposer sa loi. L’histoire aussi d’un père de famille aveuglé par sa foi. Mais en ce dix-septième siècle, et aujourd’hui hélas encore, il est des vérités qu’il est sacrilège de montrer du doigt et dont par-dessus tout on ne saurait rire. La colère de l’Église va être impitoyable. Molière, le roturier, le valet, le bateleur, va le découvrir à ses dépens et se lancer dans un combat acharné pour défendre sa pièce.

L’Affaire du Tartuffe : l’exemple éclatant du conflit qui peut opposer le pouvoir politique et religieux à la liberté d’un artiste, mais aussi au bon sens du public.

Notre invité est Georges Forestier, professeur de littérature française à l'Université Paris IV Sorbonne, spécialiste du XVIIe siècle.

Georges Forestier a notamment publié :

Molière aux éditions Gallimard, collection « NRF Biographies », 2018

Molière, œuvres complètes I – II - Bibliothèque de la Pléiade, nouvelle édition dirigée par Georges Forestier avec Claude Bourqui, aux éditions Galllimard, 2010

Jean Racine, aux éditions Gallimard, collection « NRF Biographies », 2006

À lire aussi : Le pauvre homme ! Molière et l’affaire du Tartuffe, de Gabriel Conesa (chez L’Harmattan)

Molière et l'affaire du Tartuffe, une fiction de Christine Spianti, réalisée par Cédric Aussir.

Molière : Guillaume Durieux

Lagrange : Malo De La Tullaye

Madeleine Béjart : Constance Dollé

Le père Roullé : Jérôme Quintard

Le président Lamoignon : Gérard Cherqui

Bruitages : Sophie Bissantz

Prise de son, montage, mixage : Manon Houssin, Marie Lepeintre

Assistante à la réalisation : Romane Chibane

Réalisation : Cédric Aussir

Vous pouvez écouter un extrait de la fiction de Christine Spianti, le moment où Molière et sa Compagnie, stupéfaits, découvrent que la pièce est interdite.

1 min Extrait de "Molière et l'Affaire du Tartuffe" de Christine Spianti Par Cédric Aussir

Vous pouvez consulter la publication, Génial Molière !

