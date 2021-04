Il a fallu attendre 1995 pour qu’on le voie enfin, exposé pour la première fois au Musée d’Orsay. Pendant plus d’un siècle, ce tableau au parfum de soufre fut réservé à quelques chanceux, des happy few, amateurs d’art ou d’objets défendus.

"L'origine du Monde" de Gustave Courbet © Getty

Le rituel était immuable : après une bonne soirée, le maître de maison en guise de cadeau à ses invités, soulevait un rideau vert et offrait à leur regard un des chefs d’œuvre de Gustave Courbet : « L’origine du monde ».

"La beauté est dans la nature" disait Courbet. L’artiste génial qui peignait avec autant de réalisme et de force un bouquet de fleurs, son autoportrait ou des truites fraîchement pêchées a peint ici une femme comme on ne l’a jamais peint avant lui : allongée avec son sexe grandeur nature au premier plan. Mais qui était le modèle de Courbet ? Celle dont on ne voit pas le visage ?

Après bien des spéculations, ce n’est qu’en 2018 que son identité a été révélée. Une femme qui (comme beaucoup d’autres) n’avait pas de place dans l’Histoire, mais qui y est entrée par inadvertance, par l’entrée de service, par un mot au détour d’une lettre. Elle est notre héroïne ce soir.

Notre invité est Claude Schopp, écrivain, spécialiste d’Alexandre Dumas fils dont il a écrit la biographie avec son épouse Marianne Schopp. C’est lui, qui en 2018 a révélé au public l’identité de la mystérieuse femme qui avait posé pour Courbet, dans son livre « L’origine du monde. Vie du modèle » publié chez Phébus et qui vient d'être réédité aux éditions Libretto.

Fiction : Le modèle de l’Origine du Monde de Marjorie Philibert

avec :