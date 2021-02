L’humour peut-il être une arme contre la barbarie ? Cette question philosophique, pas sûr que le général de Gaulle se la pose quand le 18 juin 1940 à la BBC il appelle les Français à ne pas baisser les bras et à venir le rejoindre à Londres.

Pour libérer la France occupée, il a besoin de soldats, d’ouvriers, d’ingénieurs évidemment, pas de saltimbanques ni de clowns. Et pourtant, en 1944, quand il faudra rassembler les Français derrière les alliés, c’est au plus talentueux des humoristes que la radio de la France libre fera appel pour gagner la guerre des ondes.

André Isaac, alias Pierre Dac, français et juif, roi des loufoques et poète de l’absurde, homme de cabaret et de radio, humoriste très populaire est aussi dès les années 30 un antihitlérien convaincu. Et les Allemands ne s’y trompent pas quand ils veulent l’arrêter, dès leur entrée dans Paris en juin 1940.

Homme traqué, Pierre Dac, juif et résistant, mettra plus de 3 ans, dans des circonstances souvent rocambolesques, à atteindre son but : rejoindre la France libre à Londres.

Notre invité est Jacques Pessis, journaliste, écrivain. Vous êtes aussi commissaire (avec Anne Hélène Hoog) de l'exposition "Pierre Dac, du côté d'ailleurs" (au Musée d'Art et d'histoire du Judaïsme à Paris, jusqu'au 25 avril, dont France Inter est partenaire, avec un catalogue de passionnant, publié (co-éditié avec Gallimard). Auteur d’une biographie « Pierre Dac : mon maître 63 » (au Cherche Midi).

A lire de Pierre Dac :

Un Français libre à Londres en guerre (chez Libretto)

Pensées éternelles (éditions du Cherche Midi)

A écouter : le coffret « Le meilleur de Pierre Dac » paru chez EPM

Et bien sûr, à voir, dès qu’on pourra : l'exposition "Pierre Dac, du côté d'ailleurs" au Musée d'Art et d'histoire du Judaïsme à Paris, jusqu'au 25 avril. A

Fiction : 1940. Pierre Dac, roi des loufoques et résistant de Pascale Mémery

Découvrez un extrait

2 min 1940. Pierre Dac, roi des loufoques et résistant Par France Inter

Avec

Pierre Dac : François Morel

Dinah Gervyl : Aurélie Billetdoux

Jacques Duchesne : Bruno Paviot

Jean Oberlé: Laurent Charpentier

Philippe Henriot: Luc-Antoine Diquéro

Maurice: Benjamin Meneghini

Bruitages : Bertrand Amiel

Prise de son, montage et mixage : Bernard Lagnel et Pierre Henry

Assistante à la réalisation : Alexandra Garcia-Vilà

Réalisation : Cédric Aussir

CD : "Monde nouveau" de Feu ! Chatterton