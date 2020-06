Cette fiction raconte l’extraordinaire épopée d’une femme qui, en 1766, fit partie de l’expédition de l'explorateur Bougainville. Stéphanie Duncan s’entretient avec Christel Mouchard, auteure de cette fiction et qui publie fin août 2020, aux éditions Tallandier, une biographie de cette femme remarquable.

Jeanne Barret (1740-1807) embarqua sous l’apparence et le nom d’un homme, afin de pouvoir partir en exploration autour du Monde. © AFP / Costa / Leemage

Rien ne pouvait laisser présager que Jeanne Baret, née en 1740 dans un village de Bourgogne, allait connaître une vie hors du commun. Enfant du peuple, de sexe féminin de surcroît, tout la destinait à la masse obscure des sans-voix de l’Histoire.

Et pourtant, Jeanne Baret, va devenir botaniste et même exploratrice quand, en 1767, déguisée en homme, les seins bandés sous son habit de valet, elle embarque avec Bougainville dans son voyage autour du monde.

Difficile aujourd’hui d’imaginer ce qu’a pu éprouver Jeanne, le 1er février 1767, quand l’expédition a quitté le port de Brest. De la peur sûrement, car c’est un grand voyage vers l’inconnu et, elle le sait, elle risque gros si elle est découverte. Mais surtout, sans nul doute, un immense sentiment de bonheur et de liberté.

Soif d’aventure et curiosité scientifique, comme l’éprouvent tous les grands explorateurs. Des hommes qui laissent souvent derrière eux une femme éplorée, la Paimpolaise qui l’attend au pays breton, comme le dit la chanson. Mais avec Jeanne Baret, c’est un peu comme si la Paimpolaise avait décidé de ne plus attendre, et d’aller voir par elle-même, de l’autre côté du Monde !

L'invitée

Notre invitée est la romancière, Christel Mouchard, autrice de cette fiction radiophonique, qui va publier la biographie de l’héroïne de cette émission, un livre intitulé Jeanne Barret, aventurière, exploratrice des mers, botaniste, une sortie prévue le 27 août 2020 aux éditions Tallandier !

Christel Mouchard est déjà l'auteure de nombreuses biographies consacrées à des femmes aventurières : notamment Gertrude Bell : archéologue, aventurière, agent secret (Livre de poche), Elles ont conquis le monde : 1850-1950 les grandes aventurières (Arthaud poche).

