L'actrice Hedy Lamarr fut aussi une inventrice de génie ; un thème très original pour l'émission"Autant en emporte l’Histoire" avec une fiction écrite par Corinne Klomp, réalisée par Pascal Deux, et commentée par le réalisateur de cinéma, Bertrand Tavernier, auteur de plusieurs livres sur le cinéma américain.

Hedy Lamarr dans Samson et Dalila, réalisé par Cécil B.DeMille en 1949 © Getty / Archive Photos, Collection Moviepix

Hedy Lamarr… Les plus cinéphiles se souviennent peut-être d’Extase, ce film en noir et blanc de 1933 où la jeune Autrichienne apparaît nue et simule un orgasme. Une audace érotique qui lui collera longtemps à la peau.

Surtout quand arrivée à Hollywood, l’actrice se bagarrera pour décrocher des rôles intéressants… Femme de tête, femme facile… C’est l’un ou l’autre.

Il faut dire qu’Hedy Lamarr a reçu un don inestimable et parfois encombrant : elle est belle. D’une beauté stupéfiante, qui la conduit presque « naturellement » vers le cinéma. Mais sa vraie passion depuis l’enfance, et son vrai talent aussi sans doute, c’est l’invention. Le soir, après les tournages, la star s’enferme chez elle pour concevoir des objets insolites : pastille effervescente, distributeur de moutarde, collier de chien fluorescent… Mais c’est en 1940, avec la menace nazie, que l’ex-Autrichienne qui avait fui Hitler va donner toute la mesure de son génie d’inventrice.

Hedy Lamarr va mettre au point un système révolutionnaire pour guider et sécuriser le lancement des torpilles contre les sous-marins ennemis. Si révolutionnaire hélas qu’il faudra attendre les années 1980 pour qu’il soit reconnu. Et si en ce moment-même vous vous connectez à la wifi, ayez une petite pensée pour son inventrice, la belle Hedy Lamarr !

L'invité

Notre invité est Bertrand Tavernier, réalisateur, scénariste et producteur français, président de l’Institut Lumière.

Bertrand Tavernier est également l'auteur de plusieurs livres sur le cinéma dont le célèbre Amis Américains : Entretiens avec les grands Auteurs d'Hollywood (Actes Sud).

La fiction

Hedy Lamarr : la plus belle femme du monde avait aussi un cerveau, une fiction de Corinne Klomp, réalisée par Pascal Deux.

Avec les voix de :

Marion Malenfant – Hedy Lamarr

Fabrice Pierre – George Antheil

Valérie Moinet – Elisabeth Antheil

Hervé Furic – le Général de la Marine américaine

Vincent Nemeth – Louis B. Mayer

et l'équipe de réalisation :

Bruitages : Sophie Bissantz

Prise de son, montage, mixage : Valérie Lavallart, Antoine Viossat, Louis Bardinet

Assistant à la réalisation : Félix Levacher

Réalisation : Pascal Deux

Les livres

Pour en savoir plus :

Le documentaire produit par Susan Sarandon, Bombshell: The Hedy Lamarr Story , d’Alexandra Dean - en salle le 6 juin 2018.

La musique

And burn de Billie Eilish et Vince Staples