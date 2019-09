Le 14 janvier 1858, la nuit est tombée quand une foule élégante, messieurs en habit, dames en crinolines, se presse devant l’opéra de Paris rue Le Peletier. L’opéra Garnier n’existe alors pas encore. A cette soirée de gala, doivent assister Napoléon III et son épouse l’impératrice Eugénie. Napoléon III…

Portrait de Felice Orsini ( 1819 - 1858 ) auteur de l' attentat du 14 janvier 1858 contre Napoléon III. Peinture de Louis Bucheister. Italie. Huile sur toile. Paris, Musée Carnavalet. © AFP / JOSSE / LEEMAGE

Celui qui, six ans plus tôt, après un coup d’Etat bafouant la République, s’était proclamé empereur. A 20h30, arrive enfin le cortège impérial précédé de lanciers à cheval. Ce que tout le monde ignore, c’est que 4 hommes, cachés dans la foule et munis de bombes, s’apprêtent à assassiner Napoléon III.

L’empereur et son épouse échappent de peu à l’attentat, qui fait cependant 8 morts et 156 blessés. L’organisateur du complot, on le découvre vite, est un républicain, mais pas français ! Il est italien. Il s’appelle Felice Orsini. Comment expliquer qu’un Italien veuille la mort du souverain français ?

Raconter l’histoire de Felice Orsini, c’est rappeler le temps où l’Italie n’existait pas, juste une mosaïque de petits Etats, placés sous l’autorité de l’Autriche ou du Pape. Où les patriotes italiens, rêvant d’indépendance et d’unité, étaient emprisonnés à vie ou contraints à l’exil. Il en faudra des combats, des insurrections et même des guerres pour qu’enfin en 1861 le Royaume d’Italie soit créé.

Notre invitée est Elena Musiani, historienne, professeur à l’université de Bologne, spécialiste de l’histoire politique et sociale de l’Italie au 19ème siècle. Auteur de Faire une nation. Les Italiens et l'unité (XIXᵉ-XXIᵉ siècle) paru chez Gallimard dans la Collection Folio histoire. A lire également, un grand classique : L’Histoire de l’Italie, de Pierre Milza (Fayard).

Fiction : Felice Orsini, un combattant de l’indépendance italienne, de Charles Giol

Avec :

Felice Orsini : VLADISLAV GALARD

VLADISLAV GALARD Simon Bernard : JULIAN EGGERICKX

JULIAN EGGERICKX Giuseppe Pieri : ARTHUR IGUAL

ARTHUR IGUAL Commissaire Lagrange : FRANCOIS LORIQUET

FRANCOIS LORIQUET Pierre Marie Pietri : ALEXANDRE MICHEL

ALEXANDRE MICHEL Assuntina Orsini : JUDITH MORISSEAU

Et les voix de Aurélien Osinski, Alice Le Strat, Etienne Launay, Elodie Vincent, Sandra Giscard.

Bruitages : Sophie Bissantz

Equipe technique : Valentin Azan Zielinski et Eric Boisset

Assistante à la réalisation : Clémence Bucher

Réalisation : Christophe Hocké

CD Jeanne ADDED : " Both sides "